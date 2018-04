Alunos ampliam repertório cultural na peça “Pagliacci”

Alunos da 1ª e 2ª série do Ensino Médio do Colégio Alicerce foram ao Teatro SESI para assistir “Pagliacci”. A peça inédita comemora os 20 anos da companhia La Mínima, fundada por Domingos Montagner e Fernando Sampaio.

Baseada na ópera do italiano Ruggero Leoncavallo, Pagliacci conta a trajetória de uma trupe de comediantes que, um belo dia, decide se aventurar pelo drama. Tudo contado com graça, leveza e lirismo. E apresentado com iluminação, cenários e figurinos dos mais delicados.

Um palhaço clássico, daqueles que fazem rir e que comovem pela humanidade, aparece em cena. Impossível não se impressionar com o elenco, que domina o palco.

Segundo o coordenador Nilson, a peça aborda os dramas humanos da própria companhia em uma história de ciúme, traições e vilanias. “O teatro é um exercício de cidadania e um meio de ampliar o repertório cultural de qualquer estudante”, ressalta.