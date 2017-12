Acampadentro: construindo memórias

Um dos momentos esperados pelas crianças do Colégio Alicerce é o Acampadentro – um evento para brincar, aprender e se divertir. Na simplicidade de um encontro com amigos na escola, elas se divertiram e guardaram momentos únicos na memória.

“Foi a primeira vez que eu participei do Acampadentro e foi muito legal. Eu gostei da hora que a gente comeu pipoca, quando assistimos a tia Adriana ler livro e do desfile também”, conta a aluna Gabriela Suzuki Yamaguchi, de 6 anos.

Além dessas, outras atividades foram realizadas. Os alunos ficaram entusiasmados ao vivenciar essa experiência. “Eu gostei muito de procurar uns convites que tinham as pistas para achar o “X”. Foi uma brincadeira em equipe muito legal. Também dancei muito no acampadentro”, relata o aluno Miguel Avelar de Vasconcelos, de 7 anos.

Segundo a equipe pedagógica, no acampadentro, os alunos fortalecem o vínculo com os colegas e com as professoras. Eles crescem mais um pouquinho, demostram adquirir responsabilidades e curtem a experiência de dormir fora de casa.