4 razões para a escola promover Feira de Ciências

A construção de um experimento científico envolve a pesquisa, o diálogo entre o professor e a turma e entre os alunos. Em busca de soluções, os estudantes desenvolvem a criatividade e, muitas vezes, descobrem quais são seus talentos. Por esses e outros benefícios, a Feira de Ciências é uma ótima ferramenta de aprendizado.

Segundo a coordenadora Edi Santos, do Colégio Alicerce, a feira também é entendida como uma oportunidade de trazer as famílias para o ambiente escolar. “Fortalecemos a parceria e compartilhamos nossa satisfação em relação ao desempenho dos alunos. Todo resultado só é positivo se houver envolvimento de ambas as partes”, ressalta.

Listamos mais quatro razões para incentivar o seu filho a se dedicar à Feira de Ciências e às famílias a participar também.

– Feira de Ciências é um projeto e como tal exige que o aluno pesquise sobre o tema. Com isso, ele aprende muito mais, porque vai além dos conteúdos propostos em sala de aula.

– Quando o aluno realiza os experimentos, ele põe em prática seus conhecimentos com fundamento e maior significado. Ele aprende resolvendo problemas, buscando soluções.

– A feira é um trabalho em equipe. A interdependência exigida até que tudo se realize prepara os estudantes para os desafios que vai enfrentar na universidade, no mercado de trabalho, na vida adulta.

– Quando a escola realiza a Feira de Ciências e expõe para os pais e visitantes, valoriza o trabalho do aluno. É uma motivação para que ele continue se dedicando.