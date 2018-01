4 coisas que você precisa saber sobre o coordenador pedagógico

O professor, muitas vezes, é quem está em contato com você. Isso é ainda mais comum na Educação Infantil. Mas existe outro profissional importante dentro da escola: o coordenador pedagógico. Você sabe qual é o papel dele?

Na linha de frente ou atuando mais nos bastidores, o Colégio Alicerce acredita que ele é um agente transformador, que estimula reflexões, incentiva a criatividade e a inovação e também resolve conflitos e esclarece dúvidas.

Saber mais sobre quem está na liderança da escola do seu filho pode trazer mais segurança e clareza sobre o processo de ensino e aprendizado. Conheça, confie e acredite no coordenador pedagógico. Ele também faz a diferença.

Mediador

A participação da família na rotina escolar é fundamental para que o aprendizado e o desenvolvimento do aluno aconteçam de maneira bem sucedida. O coordenador tem um papel importante de mediar o diálogo, a troca de informações, o esclarecimento de dúvidas entre os pais e os professores, a orientação ao aluno quando este necessita da atenção e auxílio além da sala de aula.

Integrador

O coordenador zela pela proposta pedagógica da escola e trabalha para que a equipe de professores colabore com ela, para que os alunos aprendam e as famílias sejam parceiras da escola. Ele é um grande integrador.

Gestor

A forma de aprender e ensinar, conviver, resolver problemas e trazer inovações tem muito a ver com o perfil de gestão do coordenador. Mudanças podem começar por ele, ou ele pode influenciar a todos com mudanças que precisam ser feitas.

Zela pela qualidade

Ele acompanha a formação contínua dos professores, apresenta reflexões, incentiva e apresenta a importância da atualização constante para manter a qualidade no ensino.