35 anos de história: reencontro com ex-alunos

Em comemoração aos seus 35 anos, o Colégio Alicerce organizou o 1º Encontro de ex-alunos em abril. Mais do que um evento, foi um reencontro emocionante, no qual histórias, memórias, carinho e respeito vieram à tona.

“Reencontrar nossos alunos, ouvir suas experiências e vê-los adultos de bem, íntegros, maduros e com sucesso na vida pessoal e profissional nos gratifica. Isso é um grande presente para nós”, conta a diretora Valéria Veiga.

Segundo ela, muitos ex-alunos retornam em algum momento, seja para uma simples visita para “rever amigos e matar saudades” ou mesmo para “trazer familiares” que hoje são alunos do colégio.

Vinícius Diogo Melo participou do encontro. A escola tem um lugar especial em sua história. “Fiz da primeira série até o terceiro colegial. O que mais me marcou foram os amigos que fiz. Também foi onde conheci minha esposa, que também foi aluna. Nos conhecemos no colégio em 2005, começamos a namorar em 2006 e estamos juntos até hoje”, conta.

Aprender a gostar de estudar foi um dos ensinamentos que faz sentido para ele. “O mundo é muito maior do que imaginamos. Aprendi e levei isso para a vida pessoal e acadêmica”, ressalta.

“Os bons frutos da escola deixaram marcas positivas na vida de tantos e pudemos ouvir algumas dessas trajetórias”, finaliza a diretora.