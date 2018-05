Colégio Agostiniano São José promove palestra sobre vida e esperança para adolescentes

Os alunos do Ensino Médio do Colégio Agostiniano São José tiveram, na semana passada, uma palestra ministrada pelo professor de Filosofia, Diego Ferracini Ferreira, sobre vida, esperança e as dificuldades na adolescência.

Em momentos separados, divididos por séries, o professor conversou com os jovens sobre as situações cotidianas encontradas na adolescência, as formas de saber se expressar e tentar diminuir o sofrimento.

Durante a atividade, os alunos tiveram a oportunidade de refletir sobre sua própria realidade de estudante e jovem, em um bate-papo natural, descontraído e construtivo.

Abordando Nietzsche, Hannah Arendt, Rupi Kaur, Jean-Paul Sartre, entre outros filósofos, Diego enfatizou a importância da autoestima, de valorizar as qualidades pessoais, por mais que às vezes fujam ao padrão.

O professor relatou sobre suas experiências e mencionou o cansaço que, por vezes, pode esgotar o adolescente e, como uma névoa, tira as forças. “Quando tudo está muito confuso, a gente pode se cansar. O cansaço invade, cerca, controla você”.

Os alunos questionaram sobre como lidar com certos desconfortos, como ajudar o outro em situação de sofrimento, superar mágoas, perdoar, entre outras situações que envolvem o ser humano.

O professor explicou sobre a missão do Colégio Agostiniano São José na formação integral de seus alunos, em se fazer presente não somente para a formação educacional, mas também na pessoal.

Diego também conversou sobre as dificuldades do dia a dia na Escola: amigos, aparência, notas e popularidade. Ressaltou para os jovens a necessidade de valorizar as próprias qualidades e de entender que, às vezes, é preciso desistir para se conquistar algo maior.