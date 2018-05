Colégio Agostiniano São José leva jovens para o 38º Encontro de jovens “Coração Inquieto”

Em maio desse ano aconteceu a 38ª edição do Encontro de Jovens do Colégio Agostiniano São José: “Coração Inquieto.” Os participantes são alunos convidados a passar um fim de semana só deles, longe de redes sociais, festas, shopping e até da família.

De acordo com a Coordenadora da Pastoral do Colégio, Mariana Tellini Potenza, o encontro visa à formação humana dos alunos, “podemos dizer que é um tempo e espaços privilegiados, no qual deixamos a rotina da nossa vida cotidiana para um encontro verdadeiro conosco, com Deus e a comunidade. Os principais objetivos são reavaliar nossas práticas e buscar os melhores caminhos.” Completa que desde seu início em 1999, o “Coração Inquieto” sempre teve a participação de muitos interessados, contando com uma equipe de apoio incentivadora e diligente.

Ana Ligia Violante Bratfisch, mãe do aluno Leonardo Bratfisch Allucci, relatou que “ o Leonardo voltou outro menino, ele escreveu coisas para mim, assuntos que nunca havíamos conversado, sempre fomos cúmplices, mas agora somos ainda mais. Eu só tenho a agradecer a Escola por esse amor. O Padre Javier com muita dedicação e responsabilidade falou aos pais, foi um momento muito importante”

Já a aluna do nono ano, Sthela Mendes Leal, de 14 anos, definiu o fim de semana como os melhores dias de sua vida. “Nós descobrimos os nossos valores, quem somos, o que estamos buscando, a importância da nossa família, do que consideramos importante. Eu chorei muito, emocionei-me demais. Senti que me encontrei com Deus, encontrei a minha felicidade.

Ana Ligia ainda ressaltou “A sensação que fica para todos nós, pais, é que não importa aonde os nossos filhos vão, sempre estaremos esperando por eles, porque os amamos muito. Eu ainda estou tomada de muita emoção.”

O próximo Encontro está previsto para o final do mês de setembro, quando novos alunos poderão vivenciar momentos muito especiais.