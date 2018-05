Colégio Agostiniano São José dará início a Projeto de Voluntariado

A segunda-feira pode ser o dia mais difícil da semana, não é mesmo? Mas tornar este dia mais agradável só depende de nossas atitudes. Pensando em motivar os alunos em todos os dias, o Colégio Agostiniano São José, em parceria com o Instituto Sopro de Amor, receberá, no dia 25 de maio, Fabrizio Saiter, com sua palestra Segunda-feira, sua linda.

Nessa data, os alunos do nono ano terão um bate-papo com o palestrante sobre como tornar os cinco dias da semana mais produtivos e sem sofrimento.

O evento é uma parceria com o Instituto Sopro de Amor, que assiste hoje à três instituições de diferentes necessidades como Casa da Criança Betinho, Lar Emanuel, Lar Luz do Amanhã e Famílias em situações emergenciais. O foco do Instituto consiste na doação de amor, carinho e na inclusão social.

Em colaboração com o Instituto, os alunos doarão itens de higiene, como: fraldas ou lenços umedecidos.

A palestra dá início ao Projeto Voluntariado Educativo que será promovido esse ano pelo Colégio. Em consonância com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB – nº9.394/96), o intuito é desenvolver a prática da ação social a fim de trabalhar a vivência da solidariedade, da tolerância, da aceitação e da compreensão do outro. O trabalho voluntário, além de trazer benefícios pessoais a quem o pratica, favorece uma dupla formação: pessoal e social, sendo, também, uma ótima experiência de preparo para o mercado de trabalho e para os interessados em cursar Universidades do exterior. Todos os alunos do nono ano serão convidados a participar do projeto.

Fabrizio Saiter é formado em Direito pela Universidade Federal do Espírito Santo, pós-graduado em MBA Marketing pela Fundação Getúlio Vargas e em Psicologia Transpessoal pela AlubratCoach de Pontos Fortes, certificado pela Gallup Institute.