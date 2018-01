Webinars sobre oportunidades de graduação e pós na Alemanha

Quer estudar na Alemanha? Aproveite as sessões informativas online para graduação, mestrado e MBA. Inscreva-se já!

Representantes do Karlsruhe Institute of Technology (KIT) e da Berlin School of Economics and Law participarão de sessões informativas on-line em outubro.

Os interessados poderão acompanhar a apresentação em tempo real e tirar dúvidas sobre os programas de graduação, mestrado e MBA nas referidas instituições. As sessões serão em inglês.

Para participar, basta se cadastrar e acessar o site no momento da apresentação on-line. Confira as datas:

Study in Germanys’ capital: MBA & Master programmes at Berlin School of Economics and Law

Data: 25/10

Horário: 12h (horário de Brasília)

>> Mais informações e inscrição AQUI.

Study Mechanical Engineering in English at one of the top universities in Germany

Data: 26/10

Horário: 12h (horário de Brasília)

>> Mais informações e inscrição AQUI.

Andrea Tissenbaum, a Tissen, escreve sobre estudar fora e a experiência internacional. Siga o Blog da Tissen no Facebook e no Twitter.

Fonte: DAAD