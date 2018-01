Voluntariado no exterior: intercâmbio de experiências

Quer viajar, ampliar seu conhecimento sobre uma outra cultura e fazer diferença na vida de outras pessoas? O trabalho voluntário te permite tudo isso e muito mais, em qualquer idade.

Existem várias maneiras de aprender muito durante uma experiência internacional. Para quem quer conhecer lugares fora do roteiro tradicional, é engajado, quer contribuir para o desenvolvimento de uma região e gosta de participar ativamente em questões comunitárias, o voluntariado pode ser uma vivência muito enriquecedora.

É uma oportunidade que certamente abre novas perspectivas sobre o mundo e que pode dar um novo significado às suas férias ou a um ano sabático que você está pensando em tirar. Como voluntário você compartilha suas habilidades e competências em uma comunidade que, de fato, precisa desse apoio. Aprende a fazer coisas novas, se aprimora em um outro idioma e vive o cotidiano de uma nova cultura intensamente.

Mas, para fazer essa experiência valer é preciso ter cuidado na escolha do programa ao qual quer se juntar e ter muita consciência de que o seu engajamento é pra valer. Programas sérios que tem um impacto nas comunidades onde atuam recebem pessoas que, de fato, querem participar e contribuir.

Por isso algumas dicas importantes devem ser levadas em consideração para quem quer ser um voluntário fora do Brasil:

– Pesquise sobre a instituição onde quer ser voluntário. Saiba como lida com seus recursos e de que forma aproveita seus voluntários.

– Entenda o que você quer fazer na instituição: quais são as suas habilidades mais fortes? O que você tem a oferecer?

– Procure saber o que vai fazer lá. Que tipo de projeto você poderá desenvolver na organização de sua escolha?

– Não espere viajar de graça. Há projetos que nada cobram de seus voluntários e outros que são negociados por meio de agencias, para garantir uma seleção de qualidade, de ambas as partes. De qualquer forma, você vai no mínimo precisar cobrir os seus gastos pessoais enquanto estiver fora.

– Em seu retorno, que tipo de vínculo você vai manter com a instituição com a qual trabalhou?

Voluntariado internacional não é turismo. É um trabalho que vai exigir de você atenção, tempo e dedicação. E que certamente vai te trazer um retorno pessoal sem igual.

Confira abaixo algumas opções de programas de voluntariado internacional:

United Nations Volunteers – Voluntariado das Nações Unidas

Criado em 1971 o UNV tem por objetivo ser uma fonte estratégica de conhecimento e assistência sobre o papel e a contribuição do voluntariado para programas de desenvolvimento. Atua em mais de 140 países e conta com mais de 7.500 voluntários com boas credenciais acadêmicas e profissionais, cujas idades variam entre 25 a 70 anos.

Aiesec – Programa Cidadão Global

Programas de voluntariado para estudantes de 18 a 30 anos com duração 06 a 12 semanas que permitem que você desenvolva autoconhecimento, use suas habilidades para melhorar as condições de vida de outras pessoas e mude sua maneira de ver e compreender o mundo.

SVI – Serviço Voluntário Internacional

Criado em 2008 desenvolve intercâmbios de voluntários em cerca de 80 países, presentes em todos os continentes. Anualmente promove a colocação de cerca de 4000 voluntários em centenas de projetos humanitários como a construção de escolas no Quênia, projetos de reintegração social de presidiárias em Barcelona, e ajuda a vítimas do Tsunami no Sri Lanka. O SCI tem relações operacionais com a UNESCO e com o Conselho da Europa.

Serviço Voluntário Europeu (SVE)

Experiência de voluntariado no exterior de longa duração, que permite aos jovens dos 17 aos 30 anos viverem até 12 meses em outro país, oferecendo os seus serviços de voluntariado a uma organização sem fins lucrativos.

O SVE é financiado pela Comissão Europeia e tem como objetivo o desenvolvimento de novas habilidades por parte dos jovens.

World Wide Opportunities in Organic Farms (WWOOF)

As organizações WWOOF conectam pessoas que querem se voluntariar em fazendas orgânicas ou pequenas propriedades com pessoas que estão à procura de ajuda voluntária.

Volunteer Vacations

A Volunteer Vacations pesquisou, conheceu, analisou, catalogou e fechou parcerias com algumas das mais relevantes ONGs do mundo para poder proporcionar a pessoas dos mais variados perfis uma experiência de curto prazo em uma organização de ajuda humanitária. Cuidam de todo o planejamento e burocracia e montam junto com você uma experiência capaz de aliar diversão e a realização pessoal de colaborar com uma causa importante para o nosso planeta.

Projects Abroad

Apoia uma ampla gama de programas com foco em agricultura, ensino, esportes, arqueologia etc. Os projetos são abertos a adolescentes, viajantes de ano sabático, estudantes universitários e profissionais. Projects Abroad trabalha com mais de 600 funcionários para apoiar voluntários em 27 países na África, Ásia, Europa do Leste, America Latina, Caribe e Pacífico Sul.

Naturally Africa Volunteers

Coordena projetos centrados em suas comunidades no Quênia, África do Sul, Malawi, Tanzânia, Gana e Namíbia. Apoia programas em diversas áreas de interesse, incluindo ensino voluntário, voluntariado médico, esportes, programas de alcance comunitário e conservação ambiental.

Agape Volunteers

Organização sem fins lucrativos sediada no Reino Unido, oferece projetos de voluntariado no Quênia, África do Sul, Gana e Tanzânia. Desenvolve programas esportivos em escolas, trabalhos com conservação ambiental e voluntariado médico.

Love Volunteers

Opera programas de voluntariado de baixo custo em mais de 34 países na América do Sul, Europa Central, Ásia, África e Oriente Médio. Oferece 120 programas de desenvolvimento de base comunitária em saúde, educação, esportes e coaching, lei e assistência jurídica, serviços sociais, engenharia e arquitetura, necessidades especiais, construção, proteção ambiental e várias outras áreas.

International Volunteer HQ (IVHQ)

Oferece uma ampla variedade de programas de voluntariado acessíveis em 28 países na África, Ásia, e América Latina. A organização já levou mais de 41.000 voluntários ao exterior para trabalhar em projetos em ensino, saúde, assistência à infância e muito mais.

Para conhecer outras possibilidades de programas de voluntariado internacional, visite o site Volunteer Forever.

Andrea Tissenbaum, a Tissen, escreve sobre estudar fora e a experiência internacional. Siga o Blog da Tissen no Facebook e no Twitter.