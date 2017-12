Universidade Stanford oferece 50 bolsas de estudo

É uma oportunidade extraordinária que engloba todas as pós-graduações de Stanford! Inscrições até 27/09.

A universidade Stanford, por meio do programa Knights-Hennessy Scholars, está oferecendo 50 bolsas de estudo para seus programas de pós-graduação (mestrado ou doutorado).

O objetivo é formar uma comunidade multidisciplinar de estudantes, dedicados a encontrar soluções criativas para os maiores desafios do mundo. Fundada em 1891, Stanford é um celeiro de pensadores, inovadores e pesquisa de ponta.

O Knights-Hennessy Scholars financiará os primeiros três anos da sua pós-graduação. Se o seu curso exceder esse período, o departamento em que estiver estudando financiará o restante.

Além das despesas com as mensalidades e taxas do curso escolhido, a bolsa também oferece um valor mensal generoso, que cobre todos os custos pessoais dos selecionados.

E se você se envolver em projetos de pesquisa opcionais durante o verão, ou se for um bolsista que busca impacto positivo através do empreendedorismo social, há possibilidade de financiamento adicional para os seus projetos.

Pensamento independente e original, criatividade, liderança com propósito e mentalidade cívica, são alguns dos atributos chave dos candidatos. Outros requisitos são:

– Excelente desempenho acadêmico

– GMAT, LAST, MCAT ou GRE para cursos específicos

– TOEFL

– Currículo

– Duas cartas de recomendação

– Dois essays

– Um vídeo de até dois minutos no qual você deve se apresentar

Conheça todos os detalhes para candidatura AQUI.

Para ser selecionado como Knight-Hennessy Scholar, você deve se inscrever e ser aceito em um dos programas da universidade. A candidatura para os programas de pós-graduação de Stanford deve ser feita separadamente. Os prazos variam de acordo com o curso escolhido.

Finalistas serão convidados a visitar Stanford. O Immersion Weekend, será informativo e dará prosseguimento ao processo de avaliação dos candidatos. Ali você terá a chance de aprender mais sobre a universidade e seus programas, o Knight-Hennessy Scholars, seus potenciais colegas e sobre você mesmo.

Candidate-se! As inscrições para o programa de bolsas Knight-Henessy Scholars devem ser feitas online até o dia 27 de setembro.

Conheça todos os detalhes AQUI.

Andrea Tissenbaum, a Tissen, escreve sobre estudar fora e a experiência internacional. Também oferece assessoria em educação e carreiras internacionais.

Entre em contato: tissen@uol.com.br

