Universidade de Notre Dame inaugura em São Paulo o Global Gateway

Centro acadêmico e intelectual, o Global Gateway visa estreitar laços acadêmicos com o Brasil, compartilhar conhecimentos e recrutar novos estudantes.

A Universidade de Notre Dame, localizada em Indiana, nos Estados Unidos, comunica a chegada do seu centro acadêmico e intelectual, Global Gateway, em São Paulo. Durante um evento realizado na Câmara Americana de Comércio, Amcham – SP no dia 11 de março, o presidente da instituição, Reverendo John I. Jenkins, explicou que o Global Gateway tem por objetivos estreitar laços acadêmicos com o país, recrutar novos estudantes e compartilhar conhecimentos em várias frentes.

O Global Gateway é um centro acadêmico e intelectual que visa debater assuntos atuais com escolas, estudantes, líderes de universidades e a comunidade em geral, permitindo a troca de conhecimento. “Graças ao generoso apoio filantrópico da família Notre Dame, em São Paulo, a Universidade pode agora oferecer bolsas de estudo para os melhores alunos do Brasil”, explicou o Reverendo, ressaltando que o numero de candidaturas de estudantes brasileiros para a instituição aumentou consideravelmente nos últimos cinco anos.

“Nossa presença no Brasil é essencial para darmos continuidade à esse crescimento e nosso escritório em São Paulo tem por objetivo dar início à programação acadêmica de cooperação com as universidades brasileiras”, relata o Reverendo que, nesta visita ao Brasil, esteve com representantes da USP, Unicamp, Fundação Getúlio Vargas e Fundação Dom Cabral.

Ainda de acordo com o Reverendo Jenkins, a missão da Notre Dame e dos parceiros no Brasil é produzir futuros líderes preparados e treinados para enfrentar dificuldades, sempre visando o bem estar mundial e sem deixar de lado os três pilares da instituição: integridade, solidariedade e cuidado com o todo.

O Notre Dame Global Gateway de São Paulo será responsável por toda ligação da universidade com a América do Sul. O centro já está presente em Pequim, Dublin, Jerusalém, Londres e Roma, e marcará presença no México ainda no primeiro semestre deste ano.

A Universidade de Notre Dame é a 18ª colocada no ranking U.S. News & World Report. Fundada em 1842 pela Congregação de Santa Cruz, é uma universidade Católica, única entre as 20 melhores universidades americanas. Seu programa de graduação em Business foi considerado o melhor dos Estados Unidos por cinco vezes consecutivas, de acordo com a revista Businessweek.

