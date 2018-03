Última semana para inscrições no Programa Líderes Estudar

Programa de bolsas da Fundação Estudar busca jovens de alto potencial que queiram alavancar suas carreiras. Inscrições até 26/03!

Se você está buscando uma excelente oportunidade para estudar no exterior, esta é a última semana para você se inscrever na edição de 2018 do Programa Líderes Estudar, antigo programa de bolsas da Fundação Estudar . O programa oferece bolsas de estudo para brasileiros nas melhores universidades brasileiras e internacionais.

“Há 26 anos, selecionamos os jovens mais brilhantes do país para integrar a nossa rede. Cada um deles recebe todo o suporte necessário para alavancar sua carreira e, acima de tudo, transformar o país e deixar um legado para as futuras gerações”, conta Leonardo Gomes, que coordena o processo de seleção dos bolsistas.

O Líderes Estudar é voltado a jovens brasileiros entre 16 e 34 anos. Não há restrição de cursos nem de universidades. No entanto, é necessário estar matriculado, cursando ou em processo de aceitação para uma instituição de ensino superior nacional ou internacional.

São quatro categorias de bolsas: Graduação completa no Brasil, Graduação completa no exterior, Intercâmbio acadêmico de Graduação ou duplo diploma no exterior e Pós-graduação no exterior (incluindo mestrado e doutorado sanduíche). Para todas as modalidades, a conclusão do curso deve ser posterior a dezembro de 2018.

Além do apoio financeiro nos estudos, outra vantagem para os bolsistas selecionados é fazer parte da comunidade de Líderes Estudar. São mais de 600 profissionais de alto impacto em diversas áreas de atuação, que contribuem para grandes transformações no Brasil. Todos os participantes da rede Líderes Estudar têm acesso a mentoria, orientação de carreira e oportunidades de networking.

As sete etapas do processo seletivo do Programa Líderes Estudar

– Inscrição

– Testes de perfil e raciocínio lógico

– Envio de vídeo e questionário

– Entrevista de competências

– Entrevista para aprofundamento de trajetória

– Painel com ex-bolsistas

– Entrevista final

Apenas as duas últimas são obrigatoriamente presenciais.

> Tire suas dúvidas sobre o processo seletivo no site oficial do programa e faça sua inscrição AQUI.

>> Leia mais: Fundação Estudar oferece bolsas nacionais e internacionais

Fonte: Fundação Estudar