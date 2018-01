Tire suas dúvidas sobre estudar na França durante os Jogos Olímpicos

O Campus France Brasil estará presente no Club France, a casa da França nos Jogos Olímpicos Rio 2016 até o dia 21 de Agosto.

Para você que quer estudar na França, vale visitar a casa da França nos Jogos Olímpicos Rio 2016, que está oferecendo diversas atividades. Esta é uma ótima oportunidade de poder conversar com representantes de universidades francesas e tirar suas dúvidas com a equipe do Campus France, serviço oficial de informações sobre os estudos superiores na França ligado aos ministérios franceses da Educação e das Relações Exteriores. Além disso, você pode aproveitar a programação especial oferecida, que contará com ateliês linguísticos, encontros com escritores franco-brasileiros e muito mais.

Anote as datas dos próximos encontros com as universidades:

Universidade de Lille – sexta, 12/08; terça, 16/08; quinta, 18/08

Université Sorbonne Paris Cité – segunda, 15/08

Universidade de Toulouse – sexta, 19/08

Paristech – sábado, 20/08

“Rencontre Recherche”

Na quinta, 11/08, das 14h às 16h, haverá um encontro de pesquisa. A Euraxess Researchers in Motion e o Centre national de la recherche scientifique (CNRS) estarão no estande para conversar sobre oportunidades para pesquisadores na França.

Ingresso gratuito

O Campus France Brasil está oferecendo diariamente 50 ingressos gratuitos para quem quer participar das atividades do Club France. Para garantir o seu ingresso, basta preencher este formulário de inscrição com 48 horas de antecedência da data que você escolher. Os 50 primeiros solicitantes de cada dia serão contemplados com um ingresso gratuito e receberão uma confirmação por e-mail.

O Club France é aberto ao público e os preços do ingresso são: R$ 20 (tarifa inteira) e R$ 10 (tarifa estudante, mediante apresentação da carteirinha).

Serviço:

Campus France no Club France Jogos Olímpicos 2016

Datas: de 06 a 21 de agosto de 2016

Horário do estande: das 13h às 20h

Local: Club France / Sociedade Hípica Brasileira

Av. Borges de Medeiros, 2448 – Lagoa – Rio de Janeiro

Fonte: Campus France Brasil