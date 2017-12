Tem carnaval para quem estuda fora!

Você que é folião e adora os festejos de Momo, não pense que este é um privilégio Brasileiro. É verdade que quando se fala em carnaval, somos uma referência. Mas, tem carnaval em várias partes do mundo. Um pouco diferente, é claro, um pouco mais gelado – afinal as comemorações acontecem durante o inverno. Mas, tem blocos de rua, bailes de máscara, fantasias incríveis, carros alegóricos e muita diversão.

Em cada país a festa é única, mas o denominador comum é a alegria!

Então se está se preparando para estudar fora ou se vai partir em breve, confira algumas opções desta festa maravilhosa que mobiliza multidões. E não perca a oportunidade de participar de uma delas. Afinal, a alegria não tem nacionalidade e é sempre contagiante.

Mardi Gras – Nova Orleans, EUA

A festa começa no início do mês de Fevereiro com bandas de rua, shows ao ar livre e comemorações festivas por toda a cidade. Mardi Gras ou “terça feira gorda” é o último dia da temporada. A recomendação é chegar entre os dias 06 e 17 de Fevereiro para aproveitar muito as celebrações.

Mais informações: http://www.mardigrasneworleans.com/

Carnaval de Cadiz, Espanha

A cidade inteirinha de Cadiz é tomada pelo carnaval e pela música. Concursos, bandas, fantasias super elaboradas, máscaras, espetáculos musicais e blocos de rua colorem a semana dos gaditanos (moradores locais). A imagem divertida e alegre do carnaval de Cadiz o transformam em uma festa única, celebrada por pessoas do mundo todo. A programação oficial da cidade vai de 12 a 22 de Fevereiro.

Mais informações: http://www.andalucia.org/es/carnaval-de-cadiz/

Carnaval de Veneza, Itália

Um dos mais celebrados carnavais do mundo, o de Veneza conta com fantasias incríveis, bailes de máscara, bandas de rua, apresentações públicas, fogos de artifício e muitas outras atrações. As comemorações começam em Janeiro e se estendem até o dia 17 de Fevereiro.

Mais informações: http://www.carnevale.venezia.it/en

Carnaval de Binche, Bélgica

Acontece desde o século XIV e foi considerado patrimônio cultural da humanidade pela UNESCO. O personagem principal da festa é Gilles e cerca de 1000 homens são escolhidos para se fantasiarem como ele. Desfilam pela cidade mascarados, tocando tambores, sacudindo varas para espantar os maus espíritos e fazendo muita bagunça. O evento folclórico inclui pierrôs, arlequins, bandas de rua e procissões. As comemorações começam no início de Fevereiro, mas tem seu ponto alto entre os dias 15 e 17.

Mais informações: http://www.carnavaldebinche.be/home-eng.html

Carnaval de Québec, Canadá

Muita coragem para enfrentar temperaturas baixíssimas e comemorar este animado carnaval de Québec que vai de 30 de Janeiro a 15 de Fevereiro. A festa envolve a construção de um palácio de gelo, competição de esculturas de neve, corrida de canoa no rio congelado, música, dança e desfiles noturnos, entre outras atrações.

Mais informações: http://carnaval.qc.ca/en/

