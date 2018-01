Salão do Estudante em cinco capitais brasileiras

Evento de educação internacional acontece entre os dias 10 e 20 de setembro em cinco capitais brasileiras: São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte e Salvador.

Instituições educacionais estrangeiras confirmam presença na 22ª edição do Salão do Estudante. O evento reunirá universidades de países como Argentina, Austrália, Canadá, Dinamarca, Espanha, Estados Unidos, Finlândia, Irlanda, Portugal, Reino Unido e Suíça.

Os interessados em estudar fora encontrarão informações sobre cursos de idiomas, graduação, pós-graduação, MBA, ensino médio, preparação universitária, cursos técnicos, acampamentos de verão, programa Au Pair e estágios. Além disso, representantes governamentais e das universidades estarão presentes para conversar sobre cursos mais tradicionais como administração, arquitetura, ciências da computação, jornalismo, engenharia, direito, medicina, gastronomia, artes gráficas e design, hotelaria e turismo, cinema e artes cênicas.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Com o objetivo de atrair estudantes brasileiros, as instituições estrangeiras oferecerão taxas ou matrículas mais baixas, validação de curriculum nacional, parcelamentos, isenção de algumas taxas e diferentes opções de trabalho no exterior, além de outras ofertas exclusivas durante o evento.

“Sabendo do interesse do brasileiro em estudar lá fora, muitas instituições de ensino oferecerão condições especiais. Os estudantes deverão ficar atentos, principalmente, em países que permitem trabalho e estudo”, alerta Samir Zaveri, organizador do Salão do Estudante.

Quem quiser sentir o “gostinho” de como funcionam as aulas de inglês nos Estados Unidos poderá vivenciar a experiência durante o Salão do Estudante. Uma sala de aula será montada e professores de importantes universidades americanas darão aulas aos visitantes da feira. Informações sobre cultura do país e dicas de conversação também fazem parte da dinâmica.

A participação é gratuita e as vagas serão limitadas e de acordo com a ordem de chegada, para se inscrever é preciso realizar um teste no dia do evento. O teste tem como finalidade avaliar o nível e o conhecimento do idioma de cada visitante. As aulas acontecerão apenas na cidade de São Paulo.

Em todas as cidades haverá seminários dedicados à cultura de diversos países, informações sobre os sistemas educacionais, dicas de passaportes e vistos, acomodação e moradia e todo o suporte necessário para o estudante ingressar nas instituições. Confira a programação completa em todas as cidades AQUI.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas online. Saiba mais AQUI.

>>Serviço:

>São Paulo

Data: 10 e 11 de setembro de 2016

Horário: 14h às 19h

Local: Centro de Eventos Colégio São Luis

Endereço: R. Luís Coelho, 323 – Consolação

> Rio de Janeiro (Copacabana)

Data: 13 de setembro de 2016

Horário: 15h às 20h

Local: Sofitel Rio de Janeiro

Endereço: Av. Atlântica, 4240 – Copacabana

> Rio de Janeiro (Barra da Tijuca)

Data: 14 de setembro de 2016

Horário: 15h às 20h

Local: Windsor Conventions & Expo Center

Endereço: Av. Lúcio Costa, 2630 – Barra de Tijuca

> Curitiba

Data: 16 de setembro de 2016

Horário: 15h às 20h

Local: Hotel Four Points by Sheraton

Endereço: Av. 7 de Setembro, 4211 – Batel

> Belo Horizonte

Data: 18 de setembro de 2016

Horário: 14h às 19h

Local: Hotel Mercure BH Lourdes

Endereço: Av. do Contorno, 7315 – Lourdes

> Salvador

Data: 20 de setembro de 2016

Horário: 15h às 20h

Local: Fiesta Bahia Hotel

Endereço: Av. Antônio Carlos Magalhães, 741 – Itaigara

Sobre o Salão do Estudante

O Salão do Estudante é a maior feira de intercâmbio da América Latina. Entre mais de 300 instituições representadas, o evento reúne variedades de cursos no exterior e as melhores empresas de intercâmbio do Brasil. Para quem procura a melhor faculdade internacional ou simplesmente quer fazer um curso de inglês no exterior, o evento oferece oportunidades fora do país para todos os gostos e idades. Visite o site, saiba mais sobre o evento.

Andrea Tissenbaum, a Tissen, escreve sobre estudar fora e a experiência internacional. Siga o Blog da Tissen no Facebook e no Twitter.