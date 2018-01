Salão do Estudante chega a sete capitais em setembro

Com edições em 7 capitais brasileiras, o Salão do Estudante, a maior feira de intercâmbio e cursos no exterior da América Latina começa no dia 15/9 em Curitiba.

O Salão do Estudante, a maior feira de intercâmbio e cursos no exterior da América Latina está chegando ao Brasil. Para quem está pensando em estudar fora, esta é uma oportunidade perfeita para saber mais sobre cursos de idiomas, cursos de graduação, pós graduação, mestrado, doutorado, MBA, cursos de especialização em diferentes áreas e muito mais.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Este ano o Salão do Estudante conta com a presença de 17 países: EUA, Canadá, Reino Unido, Portugal, Alemanha, Argentina, Austrália, China, Espanha, França, Guiana, Holanda, Irlanda, Itália, Japão, Nova Zelândia e Suíça.

Instituições de ensino internacionais e nacionais apresentarão oportunidades diferenciadas aos visitantes e você poderá descobrir tudo sobre os custos dos cursos, as opções de financiamento e as bolsas de estudo disponíveis para estudar no exterior.

Além disso, poderá fazer consultas sobre documentação e emissão de vistos com empresas especializadas em emissão de vistos para viagens internacionais.

>> A entrada é gratuita. Faça a sua inscrição AQUI.

Confira as cidades e datas onde o Salão do Estudante vai acontecer:

CURITIBA

Data: 15 de setembro

Horário: 15h às 20h

Local: Hotel Four Points Sheraton (Av. Sete de Setembro, 4211 – Água Verde)

BELO HORIZONTE

Data: 17 de setembro

Horário: 15h às 20h

Local: Hotel Mercure Lourdes (Av. do Contorno, 7315 – Lourdes)

RECIFE

Data: 19 de setembro

Horário: 14h às 19h

Local: Shopping RioMar (Avenida República do Líbano, 251 – Pina)

SALVADOR

Data: 20 de setembro

Horário 14h às 19h

Local: Hotel Pestana (R. Fonte do Boi, 216 – Rio Vermelho)

RIO DE JANEIRO

Data: 22 de setembro

Horário: 15h às 20h

Local: Hotel Sofitel (Av. Atlântica, 4240 – Copacabana)

BRASÍLIA

Data: 24 de setembro

Horário: 15h às 20h

Local: Centro de Convenções Brasil 21 ( SHS QUADRA 06, Lote 01, Conjunto A, Setor Hoteleiro Sul)

SÃO PAULO

Data: 26 e 27 de setembro

Horário: 14h às 19h

Local: Tivoli São Paulo Mofarrej (Alameda Santos, 1437 – Cerqueira César)

Andrea Tissenbaum, a Tissen, escreve sobre estudar fora e a experiência internacional. Siga o Blog da Tissen no Facebook e no Twitter.

Fonte: Salão do Estudante