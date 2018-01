Salão do Estudante chega a diversas cidades brasileiras

O Salão do Estudante, feira de educação internacional, chega a sua 22º edição com muitas novidades para quem quer estudar no exterior.

Você quer estudar no exterior? Então não deixe de visitar o Salão do Estudante, evento que entre os dias 28 de fevereiro e 9 de março passará por seis cidades brasileiras (São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Recife, Salvador e Belo Horizonte) e contará com seminários, especialistas em intercâmbio e viagens, e a participação de mais de 100 instituições de ensino de diversos países como Argentina, Austrália, Canadá, China, Dinamarca, França, Irlanda, Holanda, Nova Zelândia, Polônia, Portugal, África do Sul, Espanha, Suíça, Trindade e Tobago, Emirados Árabe, Reino Unido, Estados Unidos, Lituânia, Alemanha, Malta, Colômbia, Malásia e Peru.

No evento, os visitantes poderão encontrar informações sobre cursos de idioma, ensino médio, graduação, pós-graduação, MBA, mestrado, doutorado, cursos técnicos, preparação universitária, programas de au pair e oportunidades para estudar e trabalhar no exterior. Questões como custos de passagens, tipos de acomodações, informações para se conseguir o passaporte e o visto de cada país também serão respondidas.

Um diferencial desta edição é o pavilhão especial de graduação e pós-graduação, organizado pela Campus Global. O projeto visa auxiliar os interessados sanando dúvidas sobre cursos e universidades, requisitos para admissão em uma universidade estrangeira, processo seletivo, inscrição, financiamento e muito mais.

>>> A entrada é gratuita e a inscrição dever ser feita no site no evento.

>> Serviço:

São Paulo

Data: 27 e 28 de fevereiro

Horário: 14h às 19h

Local: Centro de Eventos do Colégio São Luís (R. Luis Coelho, 323 – Consolação)

Rio de Janeiro

> Barra

Data: 01 Março

Horário: 15:00 – 20:00

Local: Windsor Barra Hotel – Av. Lucio Costa, 2630 – Barra da Tijuca

> Copacabana

Data: 02 Março

Horário: 15:00 – 20:00

Local: Rio Othon Palace – Av. Atlântica, 3264 – Copacabana

Curitiba

Data: 04 Março

Horário: 15:00 – 20:00

Local: Four Points by Sheraton – Av. 7 de Setembro, 4211 – Batel

Recife

Data: 06 Março

Horário: 14:00 – 19:00

Local: Mercure Recife Mar Hotel – Rua Barão de Souza Leão, 451 – Boa Viagem

Salvador

Data: 07 Março

Horário: 15:00 – 20:00

Local: Fiesta Bahia Hotel – Av. Antônio Carlos Magalhães, 741 – Itaigara

Belo Horizonte

Data: 09 Março

Horário: 15:00 – 20:00

Local: Hotel Mercure BH Lourdes – Av. do Contorno, 7315 – Lourdes

Andrea Tissenbaum, a Tissen, escreve sobre estudar fora e a experiência internacional. Siga o Blog da Tissen no Facebook e no Twitter.