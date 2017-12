Saïd Business School oferece bolsas para empreendedores sociais e ambientais

Candidatos com atuação nas áreas de impacto social e ambiental já podem começar a organizar seus documentos. Inscrições começam em 1 de agosto!

Vivemos em um mundo que precisa de indivíduos que possam inspirar e influenciar uma grande variedade de públicos e que possam demonstrar liderança responsável diante de interesses complexos. Estas são algumas das premissas do MBA da Saïd Business School, que oferece cinco bolsas integrais para o seu programa.

A Skoll MBA Scholarship é uma bolsa de estudos competitiva. Candidatos com interesse e histórico de atuação nas áreas de impacto social e ambiental já podem começar a organizar seus documentos. As inscrições terão início em 1 de agosto e serão feitas em rodadas.

Para concorrer à bolsa, você deve primeiro ser aceito no MBA da Saïd Business School, em Oxford, Reino Unido. Enquanto estiver fazendo sua candidatura para o programa, marque a opção “Skoll Scholarship”.

A bolsa cobre integralmente as taxas do curso e parte da manutenção do aluno. Além disso, oferece oportunidades exclusivas para que os candidatos conheçam empreendedores de renome mundial, formadores de opinião e investidores.

Critérios de seleção:

1. Apresentar resultados e impactos de um dos seguintes trabalhos, realizados por pelo menos três anos:

– Criação ou desenvolvimento de um empreendimento social (social venture)

– Liderança da expansão de um social venture ou programa social em uma organização

– Realização, como profissional de impacto, de mudanças positivas em questões sociais e ambientais

2. Demonstrar habilidades de liderança, como perfil de execução e tomada de risco

3. Demonstrar como esta formação pode contribuir para o desenvolvimento de seu trabalho e ajudar a ampliar seu impacto.

4. Oferecer alguma evidência de necessidade financeira que justifique a bolsa de estudos.

5. Diploma de graduação e histórico escolar demonstrando excelente desempenho acadêmico

6. GMAT ou GRE

7. Proficiência em Inglês

8. Duas cartas de recomendação – profissionais ou acadêmicas

9. Dois Essays (written work)

Conheça os requerimentos para a candidatura ao MBA. Leia atentamente os detalhes sobre os critérios para concorrer à Skoll Scholarship.

As inscrições para o MBA serão feitas em rodadas. A primeira terá início em 1 de agosto e término em 29 de setembro. Fique atento às datas:

> Informações relevantes sobre o programa AQUI.

>> Mais detalhes sobre como se candidatar à Skoll Scholarship AQUI.

Andrea Tissenbaum, a Tissen, escreve sobre estudar fora e a experiência internacional. Siga o Blog da Tissen no Facebook, Twitter e Instagram.