Saiba mais sobre estudar na Europa

Não perca o Study in Europe Road Show. Evento acontece em oito estados brasileiros, de 27 de março a 7 de abril.

Se você quer fazer pesquisa ou estudar na Europa não perca o Study in Europe Road Show 2017. O evento acontece entre 27 de março e 7 de abril e vai percorrer oito estados brasileiros. A entrada é gratuita e não é necessário fazer inscrição.

Em cada ponto, será possível conversar pessoalmente com representantes de instituições de ensino e agências da Alemanha, França, Holanda, Irlanda, Suécia, Dinamarca e outros países.

Você poderá informar-se sobre oportunidades de intercâmbio, cursos de férias, mestrado, doutorado, pós-doc e bolsas de estudo. A programação também conta com palestras.

O Study in Europe Road Show é organizado pelo Campus France Brasil (agência governamental da França para promoção do ensino superior), DAAD (Alemanha) e Nuffic Neso Brazil (Holanda).

>> Confira a programação, não perca esta chance de saber mais sobre estudar na Europa:

27 de março

UFRN, em Natal (RN)

Horário: 11h às 15h

Local: Auditório A do Centro de Ciências Exatas e da Terra (CCET)

Universidade Federal do Rio Grande do Norte

28 de março

UFOB, em João Pessoa(PB)

Horário: 11h às 15h

Local: Auditório da Reitoria – Cidade Universitária da UFPB

Cidade Universitária, s/n – Castelo Branco

30 de março

PUC – GO, em Goiânia (GO)

Horário: 9h às 13h

Local: Hall da Área 1

5ª Avenida, esq. rua 235, nº 722 – Setor Universitário

31 de março

Casa Europa, no Rio de Janeiro (RJ)

Horário: 15h às 19h

Endereço: Av. Presidente Antônio Carlos, 58 – Centro

3 de abril

UFMG, em Belo Horizonte (MG)

Horário: 11h30 às 15h30

Local: Escola de Engenharia da UFMG, 2º andar – Campus Pampulha da UFMG

Hall do Bloco de ligação | Sala de seminários 1010

Av. Antônio Carlos, 6627 – Pampulha

4 de abril

UNESP, em São Paulo (SP)

Horário: 14h às 18h

Local: NEaD – Núcleo de Educação à Distância da UNESP

Rua Dom Luís Lasanha, 400 – Ipiranga

6 de abril

UFSC, em Florianópolis (SC)

Horário: 11h às 15h

Local: Auditório do Espaço Físico Integrado (EFI) – atrás do Centro de Ciências Físicas e Matemáticas

Campus Reitor João David Ferreira Lima – Trindade

7 de abril

PUC – RS, em Porto Alegre (RS)

Horário: 11h às 15h

Local: Saguão e Auditório do Prédio 7 da PUC-RS

Av. Ipiranga, 6681 – Prédio 7 – Bairro Partenon

