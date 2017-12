Saiba mais sobre ensino superior na França

Nova edição do Portas Abertas acontece em 25 de janeiro na cidade de São Paulo. Equipe vai conversar sobre ensino superior e bolsas na França.

Quer saber mais sobre os cursos de ensino superior na França? A equipe Campus France Brasil vai receber interessados em estudar no país europeu no próximo dia 25 de janeiro, durante o Portas Abertas – Campus France Brasil, em São Paulo.

A nova edição do Portas Abertas acontece na sede da agência, na Alameda Jaú, 1208 – Jardim Paulista (perto do metrô Trianon), das 13h às 18h e inclui duas palestras. Na ocasião, a equipe estará à disposição para tirar dúvidas sobre cursos de curta duração, graduação e pós-graduação, além de bolsas e outros tópicos sobre os estudos na França.

Vale lembrar que as candidaturas via Campus France para o segundo e terceiro anos de licence (graduação) e para master no ano letivo 2017-2018 estão abertas até março.

A participação no Portas Abertas é gratuita, mas é necessário fazer inscrição pelo e-mail eventos@campusfrancebrasil.com.br, com o assunto “Portas Abertas”, mencionando nome completo, telefone para contato e instituição de ensino na qual estuda ou estudou.

O custo relativamente baixo dos estudos na França é um dos principais fatores de escolha dos alunos estrangeiros. Todas as universidades são públicas e têm o mesmo nível de qualidade. O governo francês toma a seu cargo 90% do custo do ensino. Não há distinção entre estudantes franceses e estrangeiros, brasileiros pagam a mesma taxa de matrícula que os franceses. Com o visto de estudante, é possível trabalhar meio período. Há também diversas opções de cursos com estágio remunerado.

Serviço:

Portas Abertas, Campus France Brasil

Quando: 25 de janeiro

Endereço: Alameda Jaú, 1208 – Jardim Paulista (perto do metrô Trianon), SP

Horário: das 13h às 18h

