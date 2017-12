Saiba como trabalhar na Austrália

Conheça as profissões mais requisitadas no país. Planeje seu percurso internacional!

Além de ser um país lindo, a Austrália oferece excelente qualidade de vida e bons salários para profissionais qualificados. Isso sem falar na possibilidade de estudar em suas renomadas instituições de ensino superior, com bolsas de estudo integrais.

Todos os anos o governo australiano divulga quais são as profissões estratégicas em demanda no país por meio de duas listas:

– Medium and Long-Term Strategic Skills List – MLTSSL: resume as oportunidades nas quais profissionais experientes podem ser empregados, com visto de trabalho, por até 4 anos.

– Short-term Skilled Occupation List – STSOL: oportunidades que conferem um visto de trabalho de até dois anos.

Para fazer o visto de trabalho na Austrália é necessário que a empresa australiana nomeie o profissional estrangeiro que deseja contratar e que a profissão esteja em uma dessas duas listas. São mais de 400 oportunidades de trabalho.

Confira algumas das profissões mais requisitadas na Austrália:

Engenheiro aeronáutico

Engenheiro agrônomo

Piloto de avião

Anestesista

Programador

Arquiteto

Advogado

Engenheiro biomédico

Biotecnologista

Bioquímico

Cardiologista

Cirurgião Cardiotorácico

Engenheiro Químico

Químico

Chefe de cozinha

Engenheiro Civil

Psicólogo clínico

Engenheiro de redes

Dentista

Dermatologista

Engenheiro elétrico

Designer industrial

Engenheiro industrial

Auditor interno

Médico oncologista

Engenheiro de mineração (excluindo petróleo)

Professor de Ensino Médio

Professor de Ensino Básico

Enfermeira

Ginecologista

Oftalmologista

Cirurgião ortopedista

Cirurgião pediátrico

Psiquiatra

Web designer

O visto de trabalho para a Austrália tem o custo de 3.670 dólares australianos. Para candidatar-se ao visto temporário (Temporary Residency), você deve ter menos de 50 anos. Para obter o visto de entrada direta (Direct Entry) é preciso ter menos de 45 anos e cumprir todos os requisitos solicitados pelo governo australiano. Além disso, você terá que demonstrar qualificação para o cargo, domínio do inglês, apresentar um atestado médico e um certificado de antecedentes criminais.

O visto permite que você se mude para Austrália com sua esposa/esposo e filhos (seus ou do seu parceiro/parceira). Saiba mais AQUI.

Candidatos que precisam de uma avaliação de suas habilidades, como parte de seu pedido de visto, devem entrar em contato diretamente com uma autoridade de avaliação – Assessing Authorities.

Mas não se esqueça que para trabalhar e viver no exterior é necessário fazer um planejamento. Reúna todos os documentos necessários, incluindo diplomas e históricos acadêmicos. Pesquise bastante, converse com pessoas que estão ou já estiveram lá. Esta pode ser sua chance de trabalhar em um país com excelentes salários e qualidade de vida excepcional!

