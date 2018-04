Rio de Janeiro sedia conferência sobre educação internacional

Representantes de 28 países comparecem à 30ª FAUBAI, maior evento sobre internacionalização da educação superior da América Latina.

Uma noite repleta de fortes emoções e simbolismo abriu oficialmente a 30ª Conferência da Associação Brasileira de Educação Internacional – FAUBAI, neste último domingo, no Rio de Janeiro. Este é o maior evento sobre internacionalização da educação superior da América Latina.

No auditório do teatro da UERJ, aproximadamente 800 participantes estavam presentes. Dentre eles reitores, diplomatas, gestores, assessores, docentes e pesquisadores de mais de 28 países que vieram tratar da relação entre internacionalização e pesquisa, os desafios e estratégias para implementar políticas abrangentes de internacionalização e a atratividade da pesquisa brasileira.

“A FAUBAI está completando 30 anos e tem como missão maior, desde a sua fundação, a internacionalização do sistema de educação superior brasileiro, hoje um requerimento obrigatório”, explica a professora Renée Zicman, diretora executiva da associação.

“As instituições de ensino devem se preocupar com suas estratégias de internacionalização, isso deve ser parte de sua missão, entrar em seu DNA. Se são elas que produzem e difundem conhecimento, formando pessoas, esse passo é obrigatório. Estar conectado com o mundo é fundamental, é o que garante excelência e qualidade. O saber sempre foi global, não pode ser restringido a um só lugar ou a um só idioma. A internacionalização deve ter uma presença transversal nas instituições de ensino superior, permear todas as suas áreas e ser oferecida a todos os alunos, sem exceção. Ela representa uma abertura para o crescimento, um caminho para valorizar a diversidade e dialogar com ela”, complementa Renée.

Sim, as universidades têm que estar atentas ao tipo de profissional e cidadão que estão formando no mundo atual. O crescimento da importância da conferência e a presença de representantes de tantos países, são um reflexo de que o trabalho da associação tem sido muito bem feito.

“A esperança tem duas filhas lindas, a indignação e a coragem: a indignação nos ensina a não aceitar as coisas como estão, a coragem a mudá-las”, disse o Prof. José Celso Freire Junior, Assessor Chefe de Relações Externas da UNESP e presidente da FAUBAI, em seu discurso. A citação à Santo Agostinho só reforçou o poder do sistema educacional, importante instrumento para reverter inquietantes questões globais atuais.

O público, sensibilizado pela fala, foi surpreendido pela beleza da rica aquarela musical brasileira interpretada pelo Coral Altivoz da UERJ, exemplo do exercício da convivência universitária que reúne alunos, professores e funcionários. “Em tempos difíceis cantamos mais”, disse, emocionado, o regente Mario Assef.

Vida longa à UERJ!

Mas foi Angélica Daas, fotógrafa brasileira que fez o segundo grau técnico em mecânica no CEFET/RJ e se formou em Belas Artes pela UFRJ, que explicitou o que viemos aqui partilhar. Fruto da educação pública brasileira de qualidade, como ela mesma afirma, Angélica é criadora do premiado projeto Humanae. “Nós somos mais do que o preto e o branco, a pele humana tem uma beleza em todas as cores”, afirmou Angélica ao apresentar seu trabalho. “Humanae, é uma tentativa de ressaltar nossa verdadeira cor, ao invés das não verdadeiras, como branco, preto, amarelo e vermelho – associadas à raça”.

Mais de 3 mil pessoas de 13 países diferentes já participaram do projeto. O inventário da beleza do colorido humano derruba paradigmas e preconceitos pré-estabelecidos.

Trazer Angélica Daas para a FAUBAI foi uma escolha acertada. “Através de sua linguagem, Angélica também encontrou a necessidade de aproximar seu trabalho com a educação, para disseminar novas maneiras das pessoas enxergarem a grandeza do mundo”, explica Renée.

“Todos aqui estão no mesmo diapasão. Somos militantes. Acreditamos na educação e sabemos que ela é um instrumento de transformação”, conclui.

Vida longa à FAUBAI.

A 30ª conferência da FAUBAI segue até quarta feira com plenárias, sessões paralelas e muito networking entre os presentes. Internacionalização e Pesquisa: Desafios e Estratégias será a pauta das apresentações e discussões.

Andrea Tissenbaum, a Tissen, escreve sobre estudar fora e a experiência internacional. Também oferece assessoria em educação e carreiras internacionais.

Entre em contato: tissen@uol.com.br

Siga o Blog da Tissen no Instagram, Facebook e Twitter.