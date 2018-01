Responsabilidade social e internacionalização da educação superior é tema de conferência em Fortaleza

A conferência anual da FAUBAI, o mais importante evento sobre internacionalização da educação superior do Brasil – e um dos maiores da América Latina – acontece em Fortaleza entre os dias 16 e 20 de abril.

Nos últimos anos, o crescente processo de internacionalização das instituições de ensino superior brasileiras contribuiu para transformar o cenário científico e cultural do país. As colaborações entre as instituições brasileiras e parceiros internacionais só se fortaleceram, seja por meio de iniciativas próprias ou através do programa Ciências Sem Fronteiras, desenvolvido com o apoio do governo brasileiro e de outros países.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Com participação confirmada de importantes delegações de universidades da Alemanha, Argentina, Canadá, Estados Unidos, França e Reino Unido, dentre outros 20 países, a Conferência FAUBAI 2016 terá como tema a Responsabilidade social na internacionalização do ensino superior.

O evento, realizado há 28 anos, é dirigido a gestores de relações internacionais, Reitores e Pró-Reitores de universidades brasileiras e estrangeiras, especialistas de internacionalização da educação superior, docentes, pesquisadores e membros de organizações governamentais e empresariais. Definitivamente, um espaço privilegiado para o desenvolvimento de parcerias estratégicas e discussão sobre a agenda mundial de internacionalização da educação superior.

> Saiba mais sobre a conferência anual da FAUBAI 2016 AQUI.

> Confira a programação completa AQUI.

>> Sobre a FAUBAI

A Associação Brasileira de Educação Internacional, criada em 1988, é uma associação sem fins lucrativos, com mais de 230 associados, dentre as mais importantes instituições públicas e privadas, que atua para o desenvolvimento do processo de internacionalização das instituições de ensino superior brasileiras, para a divulgação de sua diversidade e potencialidades no exterior junto a organizações e agências internacionais e para o desenvolvimento e capacitação profissional de seus associados.

>> Serviço:

FAUBAI – 2016

Datas: 16 a 20 abril de 2016

Local: Centro de Eventos do Ceará

Av. Washington Soares, 999

Edson Queiroz, Fortaleza, Ceará, Brasil.

Andrea Tissenbaum, a Tissen, escreve sobre estudar fora e a experiência internacional. Siga o Blog da Tissen no Facebook e no Twitter.

Fonte: Faubai