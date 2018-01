Rankings internacionais – avaliando as melhores escolhas!

Alguns rankings oferecem anualmente, por meio de diferentes metodologias, uma avaliação das melhores universidades no mundo. As informações são relevantes e consistentes, visto que as melhores escolas se repetem em todos eles. É interessante conhecer estas informações quando você está escolhendo onde quer estudar.

Mas, fique atento, instituições de ensino privadas nem sempre estão incluídas em alguns destes rankings. E, dependendo da sua área, talvez seja necessário acrescentar outras fontes à sua busca.

Uma dica importante: a melhor universidade para você será aquela na qual você melhor se “encaixar”. Isso quer dizer, a universidade na qual você será aceito academicamente, localizada numa região/país do seu interesse pessoal, na qual você terá condições de se “bancar”.

Os Rankings devem servir como “norteadores” para você poder fazer a sua melhor escolha.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Não deixe de pensar nesses fatores quando estiver buscando onde estudar!

Times Higher Education

Publicado pela Times Higher Education em parceria com a Thomson Reuters (UK). Avalia universidades de classe mundial em suas principais missões – ensino, pesquisa, transferência de conhecimento e perspectiva internacional. Usa 13 indicadores de desempenho agrupados em cinco áreas (ensino, pesquisa, citações, renda da indústria/inovação e panorama internacional.

QS TOP Universities

Desenvolvido pela Quacquarelli Symonds, UK, é publicado anualmente desde 2004. Os indicadores incluem qualidade da pesquisa acadêmica, produtividade (numero de publicações), citações e prêmios (ex. Nobel, Field Medals). O ranking também avalia a qualidade do ensino, empregabilidade, inovação, cultura da escola, engajamento com a comunidade, instalações etc.

Center for World University Rankings

Mede a qualidade da educação e formação dos alunos, bem como o prestígio dos membros do corpo docente e a qualidade da sua investigação, sem depender de pesquisas e apresentação dos dados da universidade. Analisa a qualidade do ensino, empregabilidade dos alunos, qualidade dos acadêmicos/professores, número de publicações, citações, impacto cientifico e número de patentes.

O CWUR tem sede em Jedah, Arábia Saudita e é dirigido por Nadim Mahassen, professor da King Abdulaziz University.

Academic Ranking of World Universities (ARWU) – “Shanghai Jiao Tong” Ranking

Desenvolvido por pesquisadores do Center for World-Class Universities of Shanghai Jiao Tong University (CWCU), é publicado desde 2003. O ranking utiliza seis indicadores para classificar as universidades do mundo, incluindo alunos e acadêmicos com prêmios Nobel e Fields Medals, pesquisadores mais citados (selecionados pela Thomson Reuters), artigos publicados em Nature and Science journals, artigos indexados no Science Citation Index – Expanded e no Social Sciences Citation Index, e desempenho per capita de uma universidade.

CWTS Leiden Ranking

Desenvolvido pelo Centre for Science and Technology Studies, da Leiden University.

Mede o desempenho científico das 750 principais universidades do mundo. Usa um sofisticado conjunto de indicadores ‘bibliométricos’, incluindo o número de publicações, citações por publicação e média de impacto de cada publicação por área. Tem como objetivo fornecer mensurações precisas do impacto científico das universidades e do envolvimento das universidades em colaborações científicas.

National Taiwan University Ranking | NTU Ranking – Performance Ranking of Scientific Papers for World Universities

Desenvolvido pela National Taiwan University desde 2007. O ranking avalia e ranqueia a produção científica de 500 universidades no mundo todo, tendo como base três importantes critérios – produtividade, impacto e excelência da pesquisa.

Este ano, a USP foi classificada em 62ª lugar neste ranking!

Webometrics Ranking

Produzido pelo Cybermetrics Lab (CCHS), unidade do Spanish National Research Council (CSIC), organização pública dedicada à pesquisa técnica e científica, reconhecida como uma das mais importantes instituições européias em pesquisa e desenvolvimento.

Oferece informações sobre mais de 12.000 universidades de acordo com a sua presença na web – avaliação dos conteúdos acadêmicos, visibilidade e impacto das universidades na web. Os indicadores utilizados levam em consideração o compromisso com o ensino, resultados de pesquisas, o prestígio internacional e as ligações da universidade com a comunidade (incluindo os setores econômico e industrial).

Financial Times Ranking – Business Schools

Ranking com as melhores escolas de negócios do mundo. Inclui cursos de Mestrado, MBA, Educação Executiva.

University Ranking Watch

Uma ferramenta interessante para avaliação dos rankings sobre as melhores universidades do mundo – oferece uma visão mais crítica sobre os rankings mundiais.

Criado e alimentado por Richard Holmes, professor da Universiti Teknologi MARA na Malásia.

Andrea Tissenbaum, a Tissen, escreve sobre estudar fora e a experiência internacional. Siga o Blog da Tissen pelo Facebook e pelo Twitter.

Foto: arquivo pessoal da autora. Não pode ser reproduzida sem autorização prévia.