Quer saber mais sobre estudar na Austrália?

Governo da Austrália fará duas palestras gratuitas nos dias 23 e 24/09 em São Paulo. Interessados poderão tirar dúvidas e saber mais sobre estudar no país.

Terceiro país mais procurado por estudantes brasileiros para intercâmbio, segundo pesquisa realizada pela Belta (Brazilian Educational and Language Travel Association), a Austrália ocupa a 14ª posição no ranking mundial de educação da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Anualmente o país recebe cerca de 600 mil estudantes internacionais.

Nos dias 23 e 24 de setembro, o governo australiano estará presente na EduExpo, feira de intercâmbio que tem por objetivo ajudar alunos a descobrirem oportunidades educacionais no exterior. Além do estande, onde você poderá conversar com representantes oficiais e tirar todas as suas dúvidas, duas palestras gratuitas vão explicar como é estudar na Austrália. Mais informações e inscrições AQUI.

Segundo a palestrante Laís Araújo, assistente de educação do Consulado Geral da Austrália, o evento será voltado para pessoas que buscam qualquer tipo de curso. “Vamos apresentar aos participantes informações gerais sobre a Austrália e as opções de cursos para estudantes internacionais. Abordaremos o sistema de educação australiano, a qualidade de ensino, inovações australianas, altos padrões de qualidade de vida e segurança dos estudantes internacionais”, destaca.

Serviço:

Palestras do governo australiano

dia 23/9 às 15h50

dia 24/9 às 16h30

Local: Centro de Convenções Frei Caneca

Rua Frei Caneca 569, 5o andar

São Paulo

