Quer saber como fazer pesquisa e pós-doc na Alemanha?

Seminário gratuito acontece no Rio de Janeiro e São Paulo, com presença de diversas instituições de ensino alemãs. Participe!



Se você é um pesquisador doutor com interesse em realizar um pós-doc na Alemanha, participe do seminário “How to follow your research career at German top universities”.

O evento será oferecido em inglês e acontecerá no dia 9/5 em São Paulo, e no dia 11/5 no Rio de Janeiro. As inscrições vão até 25 de abril.

Fazer um pós-doutorado na Alemanha significa trabalhar em um sistema internacional e competitivo com muitas oportunidades para ampliar sua rede e aprimorar sua carreira em pesquisa. Conheça o sistema alemão e as oportunidades oferecidas para fazer pesquisa em universidades alemãs. Saiba mais sobre o pós-doc, subsídios financeiros e benefícios. Entre em contato com outros pesquisadores interessados e pós-doutores que retornaram recentemente da Alemanha.

Participe do seminário! Representantes de universidades, Deutsche Forschungsgemeinschaf (DFG – instituição de fomento à pesquisa e ciência), Fundação Alexander von Humboldt e DAAD Brasil, estarão presentes.

O evento é organizado pelo escritório da Freie Universität Berlin em São Paulo, pelo Brazil Center of the University of Münster e pelos escritórios para a América Latina da Technical University of Munich e University Alliance Ruhr.

>> Confira a programação e faça sua inscrição nos links abaixo até 25 de abril:

> São Paulo

9 de maio

Goethe-Institut

> Rio de Janeiro

11 de Maio

Hotel Windsor Florida

