Quer fazer um MBA no exterior? Não perca o The MBA Tour

Evento no dia 06 de Agosto em São Paulo tem inscrições gratuitas para interessados em cursar MBA fora do país.

Estão abertas as inscrições para a segunda edição do The MBA Tour, evento dirigido a quem busca os melhores programas internacionais de MBA e quer descobrir a escola ideal para o seu perfil.

A programação do The MBA Tour inclui apresentações das instituições de ensino, contato direto entre candidatos e diretores dos departamentos de admissão das universidades, painéis sobre financiamento e admissões, e uma feira aberta na qual você poderá conversar com os representantes de cada escola.

O The MBA Tour acontece no dia 6 de agosto, das 10h30 às 17h, no Hotel Renaissance, em São Paulo. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo SITE.

Vinte e duas instituições de ensino americanas e européias participação do evento: Arizona State University; Babson College; Bentley University; Boston University; Carnegie Mellon University; City University London; Columbia University; Emory University; ESADE Business School; Fordham University; HEC Montréal; HHL Leipzig Graduate School of Management; Hult International Business School; IE Business School; IESE Business School; Indiana University; McGill University; Queen’s University; University of British Columbia; University of California, Los Angeles; University of Rochester; University of Texas at Austin.

Serviço:

Data: 6 de agosto 2016, sábado

Horário: das 10:30h às 17h

Local: Hotel Renaissance – Alameda Santos, 2233 – Jardim Paulista

>> Inscrições gratuitas pelo SITE

Andrea Tissenbaum, a Tissen, escreve sobre estudar fora e a experiência internacional. Siga o Blog da Tissen no Facebook e no Twitter.