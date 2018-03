Quer fazer mestrado ou MBA em inglês na Alemanha?

Participe dos webinars com representantes das universidades e tire todas suas dúvidas!

O serviço alemão de intercâmbio acadêmico, DAAD, promoverá, no final do mês de novembro, três sessões informativas online para pessoas interessadas em fazer um MBA ou mestrado em inglês na Alemanha. Representantes das universidades de Hamburg, Rosenheim e Pforzheim participarão oferecendo informações sobre os programas e tirando suas dúvidas.

>> Confira a programação:

1. “The NIT Double Degree Program in Technology Management: MBA at NIT parallel to MSc program at Hamburg University of Technology”

Dia 22/11 às 12hs (horário de Brasilia)

Inscreva-se gratuitamente na página do Northern Institute of Technology Management (NIT).

2. “Master’s Programme in Engineering Sciences at Rosenheim University of Applied Sciences”

Dia 23/11 às 12hs (horário de Brasilia)

Inscreva-se gratuitamente na página do Hochschule Rosenheim Univesity of Applied Sciences.

3. “Discover the business of tomorrow – with an MBA from Pforzheim University, Germany”

Dia 24/11 às 12hs (horário de Brasília)

Inscreva-se gratuitamente na página da Pforzheim University.

Para participar, basta estar cadastrado e acessar o site no momento da apresentação online.

> Sobre o DAAD:

O Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico (DAAD) é a maior organização promotora de intercâmbio acadêmico e científico do mundo. Fundado em 1925 e reaberto em 1950, o DAAD já concedeu mais de 1,5 milhão de bolsas de estudos, tanto para alemães quanto para estrangeiros. Entre as atribuições do DAAD estão: fomento da internacionalização das instituições de ensino superior alemãs; fortalecimento da língua alemã no exterior; apoio ao desenvolvimento de instituições eficientes; e assessoramento aos responsáveis por políticas culturais, educativas e de desenvolvimento. Conheça o site do escritório do DAAD no Brasil.

