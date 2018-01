Quer estudar no Canadá? Não perca as feiras de intercâmbio

Entre 15 e 29 de setembro o governo do Canadá promove feiras de intercâmbio em sete estados brasileiros para você conhecer as inúmeras oportunidades educacionais no país.

Estudar em outro país, objetivo de muitos jovens e adultos para agregar experiência internacional ao seu currículo, já é uma realidade para muitos brasileiros. De acordo com uma pesquisa realizada pela Belta – Associação Brasileira de Organizadores de Viagens Educacionais e Culturais, mais de 220 mil brasileiros fizeram intercâmbio no ano passado.

Em 2015 o Canadá foi o destino preferido dos estudantes brasileiros. A pesquisa revelou ainda que o país, oficialmente bilíngue, é o segundo mais procurado para estudar francês.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Para apresentar você às inúmeras oportunidades educacionais disponíveis no país, o Governo do Canadá promoverá, entre 15 e 29 de setembro, uma série de feiras de intercâmbio em sete estados brasileiros.

Os visitantes poderão falar diretamente com representantes de 60 renomadas instituições de ensino para saber mais sobre: opções de cursos, custos e processos de seleção nos programas de intercâmbio de ensino médio, cursos de curta e longa duração de inglês e francês, cursos profissionalizantes e técnicos, além de programas de graduação, pós-graduação e especialização nos colleges e universidades.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas online. Inscreva-se AQUI.

Outro atrativo será a presença de representantes do governo canadense que conversarão com o público sobre questões gerais de educação no país, além de responder dúvidas sobre estudos no Canadá, custos de vida, oportunidades de bolsas no ensino superior e vistos para estudantes.

Em todas as feiras haverá palestras ministradas por oficiais do governo canadense que abordarão o sistema de educação no país. Ex-alunos de programas de intercâmbio no Canadá também falarão sobre suas experiências acadêmicas e pessoais.

“As feiras são uma excelente oportunidade para os estudantes e seus pais conhecerem e falarem diretamente com as escolas canadenses e nossa equipe de educação aqui no Brasil. O Canadá oferece muito aos estudantes brasileiros: qualidade de ensino, instituições renomadas com infraestrutura fantástica e custo-benefício muito atrativo, qualidade de vida em cidades seguras com opções de lazer e atividades ao ar livre. Mas não é só isso. Nosso grande diferencial é que somos um povo multicultural e muito hospitaleiro, que recebe bem e faz com que o estrangeiro se sinta em casa. Queremos receber cada vez mais brasileiros para que possam vivenciar tudo isso. O Brasil é uma prioridade para o Canadá e trabalhamos muito para fortalecer essa parceria com o país para ampliar, cada vez mais, essa relação”, destaca Riccardo Savone, embaixador do Canadá no Brasil.

Tradição de excelência em educação

Não são só os brasileiros que preferem estudar no Canadá. O país também é o sétimo destino mais popular de estudantes estrangeiros segundo os dados do Institute of International Higher Education’s Project Atlas.

Em 2015, o Canadá recebeu mais de 356 mil alunos internacionais em programas com duração de mais de seis meses. Sete mil vieram do Brasil.

Mas isso não é uma surpresa. Afinal, 10% das universidades canadenses estão entre as 200 melhores do mundo, de acordo com o Times Higher Education’s 2015-2016 World University Rankings.

O Canadá sabe receber bem os estudantes internacionais. Lidera o ranking dos países mais hospitaleiros do mundo, é o país mais tolerante, tem a melhor qualidade de vida, e é seguro.

Sobre Educação no Canadá

A oferta de programas de estudos é imensa. Segundo o ICEF-i-graduate Agent Barometer o Canadá foi considerado o melhor destino para fazer intercâmbio de ensino médio. Mais de 190 programas de idioma (inglês e francês) são reconhecidos pela Languages Canada, associação oficial do setor no país. No ensino superior, o país conta com cerca de 15 mil programas de graduação e pós-graduação em mais de cem universidades. Além disso, oito mil programas de ensino especializado são oferecidos em 152 institutos tecnológicos (colleges) e politécnicos.

Bolsas de Estudo

O Governo do Canadá oferece um amplo leque de bolsas de estudo para ensino superior em diversas áreas. O Programa Futuros Líderes das Américas (ELAP), criado em 2009, já recebeu mais de 700 brasileiros. O programa Globalink Research Internships da Mitacs que oferece bolsas de estágio, já recebeu 241 brasileiros desde 2011.

Saiba mais sobre as bolsas de estudo oferecidas no Canadá AQUI.

Visite a feira sobre educação no Canadá em sua cidade, inscreva-se no link!

> SERVIÇO:

> Data: 15 de setembro

Onde: CAMPINAS

Local: Hotel Victoria Concept

Avenida José de Souza Campos, 425

Horário: das 16h00 às 21h00

Data: 17 e 18 de setembro

Onde: SÃO PAULO

Local: Centro de Convenções Frei Caneca

Rua Frei Caneca, 569, 5° andar

Horário: das 16h00 às 19h00

Data: 20 de setembro

Onde: BRASÍLIA

Local: Centro de Eventos e Convenções Brasil 21

SHS Qd 06, Lote 01, Conjunto A

Horário: das 16h00 às 21h00

Data: 22 de setembro

Onde: RIO DE JANEIRO

Local: Hotel Royal Tulip Rio de Janeiro

Avenida Aquarela do Brasil, 75

Horário: das 16h00 às 21h00

Data: 24 de setembro

Onde: CURITIBA

Local: Hotel Four Points by Sheraton Curitiba

Avenida Sete de Setembro, 4211

Horário: das 15h00 às 20h00

Data: 25 de setembro

Onde: PORTO ALEGRE

Local: Barra Shopping Sul

Av. Diário de Notícias, 300, Cristal, Porto Alegre

Horário: das 14h00 às 19h00

Data: 27 de setembro

Onde: BELO HORIZONTE

Local: Hotel Mercure Lourdes

Avenida do Contorno, 7315

Horário: das 16h00 às 21h00

Data: 29 de setembro

Onde: RECIFE

Local: Riomar Shopping Recife

Av. República do Líbano, 251

Horário: das 16h00 às 21h00

Andrea Tissenbaum, a Tissen, escreve sobre estudar fora e a experiência internacional. Siga o Blog da Tissen no Facebook e no Twitter.