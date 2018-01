Quer estudar na França? Confira as palestras do Campus France Brasil

Representantes do Institut National des Sciences Appliquées (INSA) de Lyon e da École Nationale Supérieure de Chimie (ENSC) de Rennes vão falar sobre programas de graduação voltados a estudantes estrangeiros.

O Campus France Brasil vai receber representantes de renomadas instituições de ensino superior francesas para duas palestras que serão realizadas em São Paulo nos dias 5 e 10 de outubro. Eles vão falar sobre programas voltados a estrangeiros que desejam fazer a graduação na França, nas áreas de engenharia e química.

A apresentação do Institut National des Sciences Appliquées (INSA) de Lyon vai acontecer em 5 de outubro, a partir das 18h30, e será sobre o Amerinsa, programa criado em 2000 que todos os anos recebe uma turma composta por estudantes franceses e latino-americanos.

O Amerinsa acolhe os estudantes no primeiro ciclo da formação de engenharia. No total, a formação é realizada em cinco anos, com possibilidade de intercâmbio em universidades parceiras, incluindo a opção de duplo diploma no Brasil.

No dia 10 de outubro, às 18h, será a vez da École Nationale Supérieure de Chimie (ENSC) de Rennes, que oferece cursos em química e engenharia química. A escola faz parte da Fédération Gay-Lussac, rede que reúne 19 escolas de engenharia francesas.

A ENSC de Rennes tem uma programação especial para os estrangeiros que desejam fazer a graduação completa na França. Eles passam por um semestre de pré-integração antes do início das aulas. Nesse período, o estudante participa de cursos de francês e cultura francesa, além de uma revisões em química, física, matemática e ciências da computação.

Depois de aceitos no semestre de integração, que acontece em Rennes, os estudantes são admitidos para o ciclo de graduação em Clermont-Ferrand, Lille, Pau, Rennes ou Strasbourg.

As duas palestras acontecem no Espaço Campus France Brasil em São Paulo, na Alameda Jaú, 1208 (Jardim Paulista).

No dia 10 de outubro, a equipe Campus France Brasil também fará uma apresentação sobre o ensino superior na França, o processo de candidatura, os cursos e diploma e as oportunidades de bolsa.

A agenda de outubro do Campus France Brasil inclui ainda palestras em universidades da Grande São Paulo. Para mais informações sobre os eventos visite o site e a página da organização no Facebook.

