Quer estudar na França? As candidaturas para graduação e pós estão abertas

Estudantes e profissionais interessados em fazer graduação e pós-graduação na França no ano letivo 2016-2017 poderão enviar suas candidaturas a partir de 1 de dezembro, por meio do site Campus France Brasil. Pela primeira vez, o procedimento será todo online.

A data limite para envio dos dossiês varia de acordo com o nível e a área de estudo. Por isso, é necessário consultar o calendário oficial.

Os interessados em estudar na França podem encontra informações sobre as formações universitárias, pesquisas, cursos de francês, visto de estudante e outros temas no site Campus France Brasil. Há ainda um catálogo de bolsas de estudo – existem mais de 200 programas de financiamento destinados a brasileiros. Para mais informações sobre: – Graduação: clique aqui

– Pós-graduação: clique aqui

– Candidatura via Campus France: clique aqui Estudantes com perguntas sobre a candidatura podem entrar em contato com o Campus France Brasil pelo e-mail brasil@campusfrance.org ou pela página no Facebook.

A França é o terceiro país mais procurado por estudantes em mobilidade universitária. Todos os anos, cerca de 300 mil estudantes estrangeiros são acolhidos por universidades e outras instituições de ensino superior francesas. O custo relativamente baixo dos estudos na França é um dos principais fatores de escolha dos alunos estrangeiros. Todas as universidades são públicas e têm o mesmo nível de qualidade. O governo francês arca com 90% do custo do ensino e não há distinção entre estudantes nativos e estrangeiros. Desta maneira, os brasileiros pagam a mesma taxa de matrícula que os franceses. E, com o visto de estudante, é possível trabalhar meio período. Há também diversas opções de cursos com estágio remunerado. Os alunos das instituições francesas ainda têm acesso a restaurantes universitários, auxílio-moradia e planos especiais para transporte.

>> O Campus France é a agência governamental francesa responsável pela promoção do ensino superior, o acolhimento e a mobilidade internacional. Presente em mais de 80 países, foi implantado no Brasil em 1998.

Fonte: Campus France Brasil