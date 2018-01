Quer estudar na Europa? Participe do evento study in Europe road show

Participe das feiras e palestras study in Europe road show que acontecerão em oito cidades brasileiras de 4 a 15 de abril.



Organizadas por representantes do ensino superior de diversos países europeus, o study in Europe road show tem por objetivo trazer a alunos brasileiros informações sobre estudo e pesquisa na Europa. Você poderá conversar pessoalmente com representantes das agências oficiais e de universidades da Alemanha, França, Holanda, Suíça, Dinamarca e outros países e informar-se sobre oportunidades de intercâmbio, cursos de férias, mestrado, doutorado e pós-doc.

>> Confira a programação:

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

– 04/04 UNESP, em Bauru (SP)

– 06/04 UFRGS, em Porto Alegre (RS)

– 07/04 UFPR, em Curitiba (PR)

– 08/04 PUC, no Rio de Janeiro (RJ)

– 11/04 UFMG, em Belo Horizonte (MG)

– 12/04 UNB, em Brasilia (DF)

– 14/04 UFPE, em Recife (PE)

– 15/04 UFC, em Fortaleza (CE)

As feiras são gratuitas e acontecerão das 11h às 15h. Confira AQUI os endereços do evento em cada cidade.

Para mais informações, acesse os sites: DAAD, Campus France, Nuffic.

Andrea Tissenbaum, a Tissen, escreve sobre estudar fora e a experiência internacional. Siga o Blog da Tissen no Facebook e no Twitter.

Fonte: DAAD