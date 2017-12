Bolsas para curso sobre resolução de conflitos e empreendedorismo em San Diego

Participe do programa do Hansen Summer Institute on Leadership and International Cooperation. As inscrições para 2016 estão abertas.

O Hansen Summer Institute on Leadership and International Cooperation é um programa que reúne estudantes do mundo todo para aprender Resolução de Conflitos e Empreendedorismo Social ao longo de três semanas na Universidade de San Diego. Anualmente 20 jovens são selecionados para participar – 15 internacionais e 5 norte-americanos.

As inscrições para o processo seletivo estão abertas até o dia 4 de janeiro de 2016.

A formação do Hansen Institute tem como objetivo proporcionar aos fellows uma “caixa de ferramentas de liderança” para a resolução de conflitos e construção de um futuro melhor para seus respectivos países. Os estudos envolvem aulas teórico-práticas em resolução de conflitos, mediação, gestão intercultural, liderança, políticas norte-americanas e oficinas de empreendedorismo social. Além disso, atividades extra-classe (visitas e passeios) também são oferecidas aos participantes.

Em 2015, um brasileiro, aluno de Administração da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), foi selecionado para o programa. Saiba mais aqui.

>> Quer se candidatar? Conheça os pré-requisitos:

– Estar cursando o terceiro ou quarto ano de uma Graduação;

– Ser aluno de pós-graduação/mestrado com interesse profissional nas áreas de relações internacionais, diplomacia, desenvolvimento econômico internacional ou áreas relacionadas;

– Ter entre 20 e 25 anos em 1º de janeiro de 2016;

– Ter potencial de liderança demonstrado na comunidade, região ou país;

– Ter um orientador acadêmico que possa atestar por escrito sua proficiência na língua inglesa;

– Ter um passaporte e um visto para os Estados Unidos válidos antes do programa começar.

** Estudantes que nunca estiveram nos Estados Unidos receberão preferência no processo seletivo (embora todos os interessados devam se candidatar).

> O Prêmio/Bolsa inclui: acomodação e refeições; transporte para todas as atividades; materiais do programa; certificado de participação; passagem aérea ida-volta ; seguro de saúde e taxas do DS-2019 Student and Exchange Visitor (SEVIS).

OBS. O passaporte e visto americano não são cobertos pela bolsa.



Saiba mais sobre o Hansen Summer Institute on Leadership and International Cooperation aqui.

Andrea Tissenbaum, a Tissen, escreve sobre estudar fora e a experiência internacional. Siga o Blog da Tissen no Facebook e no Twitter.

Fonte: Hansen Summer Institute on Leadership and International Cooperation.