QS World MBA Tour e MBA Connect 121 reunem as melhores escolas de negócios em São Paulo

Feiras acontecem em fevereiro e contam com participação de importantes escolas de negócios internacionais.

Que tal cursar um MBA fora do Brasil com bolsa de estudo? Para conversar frente a frente com grandes escolas de negócios internacionais e saber mais sobre bolsas de estudo, financiamento e retorno do investimento em um MBA, participe do QS World MBA Tour que acontecerá no dia 20 de fevereiro, das 14h às 18h, no Maksoud Plaza, em São Paulo.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O evento é gratuito, mas é necessário fazer a inscrição antecipadamente na página do evento.

Realizado pela Quacquarelli Symonds (QS), a feira traz grandes escolas de negócios internacionais, além de oferecer palestras e seminários para que os visitantes possam tirar suas dúvidas. “É uma oportunidade para que pessoas interessadas em fazer um MBA fora do Brasil conheçam mais sobre a instituição onde desejam estudar e possam conversar pessoalmente com representantes de cada instituição”. As palestras são todas em inglês, portanto é recomendável que você leve seu currículo traduzido para o idioma.

Os participantes também poderão saber mais sobre os exames necessários para fazer um MBA, receber uma consulta gratuita com o time da QS para desenvolvimento da carreira internacional e planejar sua candidatura para um dos programas. “E, ao término da feira, terão a possibilidade de se candidatar a bolsas de estudo oferecidas pela QS juntamente com as universidades parceiras.

Instituições como a Desautels Faculty of Management – McGill University, Canadá; IE Business School, Espanha; University of Miami Business School, Estados Unidos; Cambridge Judge Business School e London School of Economics and Political Science (LSE), Reino Unido estarão presentes no QS World MBA Tour.

>> MBA QS Connect 121

Também no dia 20, pela manhã, você poderá participar do MBA QS Connect 121, feira exclusiva que aproxima candidatos a um MBA com as melhores escolas de negócios do mundo. “Esta é uma excelente oportunidade de obter atenção personalizada e individual dos diretores de admissão das escolas de negócios. Além disso, consultores individuais poderão auxiliar você na procura do programa que mais se ajusta às suas necessidades.

Instituições como a Schulich Business School –- York University e McGill University, Canadá; IE Business School, Espanha; University of Miami, Estados Unidos e Alliance Manchester Business School, Reino Unido estão confirmadas para o evento.

Depois de participar da feira, você poderá se inscrever para uma das bolsas de estudo oferecidas pela QS em parceria com universidades/escolas de negócios específicas. As bolsas serão atribuídas por um processo seletivo pós-evento.

O MBA QS Connect 121 acontecerá no dia 20 de fevereiro, das 10h às 14h, no Maksoud Plaza, em São Paulo. As inscrições devem ser feitas diretamente na página do evento.

SERVIÇO

>> QS World MBA Tour São Paulo

Data: 20 de fevereiro de 2016

Local: Maksoud Plaza (Alameda Campinas, 150 – Bela Vista)

Horário: 14h às 18h

Entrada gratuita

> Site

> Facebook

>> MBA QS CONNECT 121 São Paulo

Data: 20 de fevereiro de 2016

Local: Maksoud Plaza (Alameda Campinas, 150 – Bela Vista)

Horário: 10h às 14h

Entrada gratuita

> Site

Sobre a QS:

Formada em 1990, a QS Quacquarelli Symonds é líder global em informações, pesquisas independentes e soluções em educação superior e carreiras. As atividades da empresa estão espalhadas por 50 países e englobam parcerias com 2,000 universidades internacionais e escolas de negócios. Organizando mais de 280 eventos por ano, a QS tem como objetivo capacitar pessoas motivadas ao redor do mundo no desenvolvimento de seu potencial através da mobilidade internacional, conquistas acadêmicas e progresso profissional. A empresa é famosa por suas publicações com insights valiosíssimos sobre educação superior, com destaque para o Ranking QS Mundial de Universidades, o Ranking QS de Universidades Latino-Americanas e o Ranking QS Mundial de Universidades por Área do Conhecimento.

Andrea Tissenbaum, a Tissen, escreve sobre estudar fora e a experiência internacional. Siga o Blog da Tissen no Facebook e no Twitter.

Fonte: QS Quacquarelli Symonds