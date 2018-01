Programas da Fundação Estudar para graduação nos EUA: inscrições abertas

A Fundação Estudar e o Estudar Fora estão com as inscrições abertas para seus programas de preparação para cursar a graduação nas melhores universidades americanas.

O processo de admissão no exterior é trabalhado no Bootcamp e no Prep Program. As edições confirmadas acontecem em São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre e Recife nos meses de julho e agosto.

Estudantes podem conseguir gratuidade para Workshops e Programa de Preparação. Há vagas com taxas subsidiadas e bolsas integrais para quem não possui condições financeiras de arcar com o valor cobrado. Os candidatos que necessitarem de subsídio ou bolsa integral devem informar isso no ato da inscrição.

O Bootcamp é um workshop de um dia que ajuda o aluno a mergulhar no processo de aplicação para universidades dos Estados Unidos. O curso intensivo aborda os itens necessários para a admissão: histórico escolar do ensino médio, cartas de recomendação e redações, teste de proficiência em inglês. A temida entrevista nas universidades também será abordada no encontro e o estudante ganha confiança para cada etapa.

>> As inscrições para o BOOTCAMP podem ser feitas pelo SITE ou pelos links abaixo:

São Paulo (SP)

Data: 13 de julho (segunda-feira)

Inscreva-se AQUI

Rio de Janeiro (RJ)

Data: 15 de julho (quarta-feira)

Inscreva-se AQUI

Porto Alegre (RS) – 15 de agosto (sábado)

Inscreva-se AQUI

Recife (PE) – 29 de agosto (sábado)

Inscreva-se AQUI

O Prep Program é ministrado em julho, durante o período de férias, e traz conteúdo prático e ferramentas complementares ao Bootcamp para construir uma aplicação mais competitiva. Testes padronizados, college list, autoconhecimento e protagonismo são alguns dos temas tratados com profundidade no programa. O objetivo é que cada participante saia do Prep Program com algumas atividades de sua aplicação prontas.



>> As inscrições para o PREP PROGRAM podem ser feitas pelo SITE ou pelos links abaixo:

São Paulo – de 20 a 24/7

Inscreva-se AQUI

Rio de Janeiro – de 27 a 31/7

Inscreva-se AQUI

Andrea Tissenbaum, a Tissen, escreve sobre estudar fora e a experiência internacional. Siga o Blog da Tissen no Facebook e no Twitter.

Fonte: Fundação Estudar/Estudar Fora