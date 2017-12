Programa oferece bolsas de estudo para jovens mulheres

Iniciativa da Fundação CSN, o Ganhar o Mundo selecionará 30 candidatas de 15 a 18 anos para curso preparatório, inglês online e outros programas nos EUA.

Uma excelente notícia para jovens mulheres brasileiras. Até 30 de dezembro, jovens de 15 a 18 anos (completados em 2016) podem se inscrever no Programa Ganhar o Mundo. A iniciativa é uma realização da Fundação CSN, patrocinada pela CSN em parceria com a Barnard College – Columbia University, em Nova York.

As jovens interessadas em participar do processo seletivo, devem ter nível intermediário de inglês e estar cursando ou ter concluído o ensino médio.

O processo seletivo contará com um teste de inglês online, prova de conteúdo e redação, e upload de um vídeo de dois minutos com apresentação pessoal e defesa da candidatura no programa. As 30 eleitas serão anunciadas em 30 de janeiro de 2017.

As candidatas selecionadas participarão de um processo formativo, composto de um curso preparatório para estudar no exterior e de um curso online de aprimoramento do inglês. Ambos serão realizados ainda em 2017.

Após esta etapa, estarão mais bem preparadas para encarar processos seletivos de universidades internacionais, e poderão concorrer a bolsas de até 100% para cursos no exterior: intensivo de inglês nos EUA, Pre-College Program e bolsa para graduação em Barnard College.

“Do aprimoramento do inglês a uma graduação em Barnard College, o escopo da bolsa vai depender do desempenho das escolhidas ao longo do processo”, afirma a diretora de Recursos Humanos da CSN, Rosana Passos de Pádua. “Por meio da vivência no exterior, as jovens mulheres terão a oportunidade de conhecer uma nova cultura, interagir com pessoas de países diversos e enriquecer suas experiências. Este programa tem tudo a ver com o trabalho que é desenvolvido pela Fundação CSN que, ao longo dos anos, vem concedendo bolsas de estudos para jovens em suas escolas”, complementa.

>> Todas as informações sobre o processo seletivo podem ser encontradas no site do programa. Inscreva-se até 30 de dezembro!

Conheça Barnard College:

