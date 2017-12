Programa Jovens Embaixadores 2016: as inscrições ainda estão abertas!

As inscrições para o Programa Jovens Embaixadores 2016 ainda estão abertas! O programa levará alunos brasileiros da rede pública de ensino para um intercâmbio cultural de três semanas nos Estados Unidos em Janeiro de 2016.

Criado em 2002 por iniciativa da Embaixada dos Estados Unidos, o Programa Jovens Embaixadores busca valorizar estudantes que são exemplos em suas comunidades.

Durante a primeira semana, os jovens selecionados visitam Washington, seus principais monumentos, participam de reuniões em organizações dos setores público e privado, visitam escolas e projetos sociais e participam em oficinas sobre liderança e empreendedorismo jovem. Após essa primeira semana na capital do país, o grupo é dividido em subgrupos e cada um deles viaja para um estado diferente nos Estados Unidos. Nos estados-anfitriões, são hospedados por uma família americana, assistem aulas e se integram com jovens da sua idade, participam em atividades sociais/culturais na comunidade e fazem apresentações sobre o Brasil.

>> Pré-requisitos para participar do Programa:



– Ter nacionalidade brasileira;

– Ter entre 15 e 18 anos (candidatos não poderão ter mais que 18 ou menos que 15 anos até dia 31 de janeiro de 2016);

– Ter pouca ou nenhuma experiência anterior no exterior;

– Jamais ter viajado para os Estados Unidos;

– Ter boa fluência oral e escrita em inglês;

– Ser aluno do ensino médio na rede pública;

– Pertencer à camada sócio-econômica menos favorecida;

– Ter excelente desempenho escolar;

– Ter perfil de liderança e iniciativa;

– Ser comunicativo;

– Possuir boa relação em casa, na escola e na comunidade;

– Estar atualmente engajado em atividades de responsabilidade social/voluntariado e comprovar ao menos 12 meses – contínuos ou não – de voluntariado.

Os candidatos que se encaixarem nesses pré-requisitos tem até o dia 09 de Agosto para preencher o formulário de inscrição online que pode ser encontrado na página Jovens Embaixadores do Facebook.

Uma resposta automática imediatamente informará aos candidatos se preenchem os pré-requisitos básicos do programa e se foram aprovados ou não para a ETAPA 2. As etapas seguintes do processo de seleção envolvem envio de documentos, prova escrita e oral e, no caso dos semi-finalistas, uma visita da Embaixada à sua casa. Conheça detalhadamente todas as etapas e prazos do processo de seleção AQUI.

A lista com os nomes dos aprovados será divulgada no dia 23 de outubro. A viagem para os Estados Unidos está programada para o início de janeiro de 2016.

> Visite o site oficial do Programa (em inglês) AQUI.



Andrea Tissenbaum, a Tissen, escreve sobre estudar fora e a experiência internacional. Siga o Blog da Tissen no Facebook e no Twitter.

FONTE: United States Embassy – Missão Diplomática dos Estados Unidos-Brasil