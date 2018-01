Programa Endeavour oferece bolsas para brasileiros na Austrália

Quer estudar na Austrália? Confira as oportunidades oferecidas pelo programa Endeavour de bolsas.

O programa de bolsas Endeavour do governo australiano está com as inscrições abertas. As bolsas são destinadas a pessoas interessadas em se qualificar academicamente por meio de uma pós-graduação ou desenvolvimento de pesquisa, e a profissionais em busca de aprimoramento de suas qualificações.

Entre os subsídios oferecidos estão incluídos:

– despesas de viagem: AU$ 3.000 – podendo variar até AU$4.500 em situações especiais

– alojamento: AU$2.000 até AU$4.000

– bolsa mensal: AU$ 3.000

– seguro de saúde

As modalidades de bolsas de estudo variam, confira:

> Endeavour Postgraduate Scholarship para candidatos interessados em cursar um mestrado ou doutorado.

> Endeavour Vocational Education and Training (VET) Scholarship para candidatos que tem interesse em obter uma especialização por meio de um Diploma, Advanced Diploma ou Associate Degree em qualquer campo de atuação. Estes cursos são mais voltados para o mercado de trabalho e tem duração máxima de dois anos e meio.

> Endeavour Research Fellowship para pesquisa de curta duração (3 a 6 meses) em nível de pós-graduação em qualquer campo na Austrália.

> Endeavour Executive Fellowship para profissionais de alto desempenho nas áreas de negócios, indústria, educação ou governo. Tem foco no desenvolvimento de habilidades, conhecimento e competências por meio de trabalho especializado. Oferece apoio financeiro de um a quatro meses.

Os interessados devem se candidatar online até o dia 30 de Junho através do site do programa. Conheça todos os detalhes sobre a bolsa Endeavour no guia de candidatura. Tire suas dúvidas AQUI.

Sobre o Programa Endeavour:

O programa Endeavour foi criado em 2007 com o objetivo de promover a cooperação educacional e profissional entre a Austrália e dezenas de países parceiros. O número de bolsas oferecido não é fixo e depende da qualificação dos candidatos inscritos. Desde o início do programa, um total de 4.306 Endeavour Scholarships and Fellowships já foram concedidas a alunos estrangeiros.

Fonte: Australian Government Department of Education and Training