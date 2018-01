Programa de bolsas Lemann Fellowship

Você é um profissional em busca das transformações que o Brasil precisa? Faça parte dessa rede de talentos!

O Programa de Talentos Lemann Fellowship é a principal iniciativa da Fundação Lemann para contribuir com a formação de pessoas de alto potencial, comprometidas com o desenvolvimento do Brasil e com a superação de nossos principais desafios sociais.

Por meio de parcerias com universidades internacionais de excelência, o programa oferece bolsas de estudo para pós-graduação (mestrado, MBA e doutorado), especialmente em áreas como educação, políticas públicas, saúde pública e economia, entre outras.

Além disso, os participantes do Programa de Talentos Lemann Fellowship participam de atividades de desenvolvimento de liderança e carreira, e têm acesso a uma rede que os ajuda a potencializar suas ideias e ações.

Lemann Fellows são pessoas de desempenho acadêmico exemplar, de grande capacidade de realização e que, acima de tudo, se destacam por seu compromisso de ajudar o Brasil a se desenvolver. Por meio de sua atuação no setor público, no terceiro setor, no setor privado ou como empreendedores, os Lemann Fellows trazem contribuições efetivas para superação dos principais problemas sociais brasileiros.

Para se candidatar, é preciso ser admitido em uma das universidades e escolas do programa, cumprindo o processo regular. Dependendo da faculdade, o interessado deve aplicar conjuntamente para a vaga no programa e para a bolsa de estudos ou então deve, uma vez aceito para o programa, pleitear a bolsa (também junto à universidade).

Profissionais com formação em todas as áreas do conhecimento podem se candidatar.

Caso você queira receber informações sobre o processo seletivo, cadastre-se neste formulário. Saiba mais sobre o processo de seleção AQUI.

>> Universidades parceiras:

. Harvard University: bolsas para mestrado na Graduate School of Education, School of Public Health e Kennedy School of Government. Bolsas para MBA na Business School e para doutorado na Graduate School of the Arts (para projetos relacionados ao Brasil).

. Stanford University: bolsas para mestrado em Learning Design and Technology e International Comparative Education. Bolsas para o joint degree MBA/MA em Educação e para doutorado na Graduate School of Education.

. Columbia University: bolsas para mestrado na School of International and Public Affairs (SIPA), Mailman School of Public Health, Graduate School of Journalism, School of Social Work, Graduate School of Architecture, Preservation and Planning (GSAPP) e Teachers College.

. Massachussets Institute of Technology (MIT): bolsas para mestrado e doutorado em qualquer uma das cinco escolas da universidade.

. University of Illinois at Urbana-Champaign (UIUC): bolsas para mestrado e doutorado em todas as áreas da universidade para o desenvolvimento de tese final com temas relacionados ao Brasil.

. University of California, Los Angeles (UCLA): bolsas para mestrado na Jonathan and Karin Fielding School of Public Health, Graduate School of Education and Information Studies, Meyer and Renee Luskin School of Public Affairs, John E. Anderson Graduate School of Management. UCLA International Institute (dual degrees): Latin American Studies com Urban Planning, MURP M.A.; Latin American Studies M.A. com John E. Anderson Graduate School of Management MBA; Latin American Studies M.A. com School of Public Health M.P.H.

. University of Oxford (Reino Unido): bolsas para mestrado em Políticas Públicas (MPP) na Blavatnik School of Government (BSG), programa Lemann Visiting Fellows of Practice.

. Yale University: bolsas exclusivas para brasileiros no Programa World Fellows

Fonte: Fundação Lemann