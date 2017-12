Programa de bolsas Ibero-Americanas para graduação

Já pensou em fazer intercâmbio com bolsa em uma universidade portuguesa, espanhola ou latino-americana? Confira esta oportunidade!

Lançado em 2011, o Programa de Bolsas Ibero-Americanas é uma iniciativa do Santander Universidades. Em sua 7a edição, o programa promove o intercâmbio acadêmico anual de estudantes de graduação entre universidades de 10 países da região da Ibero-América: Brasil, Peru, Argentina, Espanha, Chile, Colômbia, México, Portugal, Porto Rico e Uruguai.

Este ano, o Programa de Bolsas Ibero-Americanas oferece 750 bolsas de estudo no valor de 3.000 euros a estudantes de 127 universidades brasileiras.

Bolsistas selecionados poderão fazer um intercâmbio de graduação de até seis meses em uma das universidades de destino. As bolsas cobrem custos com transporte, hospedagem e alimentação. O curso propriamente, deve ser concedido como resultado de um acordo estabelecido entre a universidade brasileira de origem e a de destino.

Candidatos devem estar matriculados em uma das 127 universidades participantes do Programa de Bolsas Ibero-Americanas 2017. O formulário de inscrição pode ser preenchido no app Santander Universitário. Você receberá um e-mail de confirmação da sua candidatura.

Todas as etapas do processo seletivo e critérios utilizados na seleção serão definidos pelas universidades participantes. Fique atento ao anúncio (edital interno) de sua universidade com todas as informações necessárias ou procure a área de cooperação internacional / intercâmbio / relações internacionais de sua universidade.

As inscrições para o Programa de Bolsas Ibero-Americanas estão abertas até 09 de junho. Você não vai ficar fora dessa, vai?

Confira a lista de universidades parceiras:

