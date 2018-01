Programa Assistentes Brasileiros de Língua Portuguesa na França 2015-2016 – inscrições abertas!

As inscrições para o Programa Assistentes Brasileiros de Língua Portuguesa na França 2015-2016 estão abertas.



O programa é destinado a todos os estudantes brasileiros, de 20 a 30 anos de idade, matriculados em Letras ou qualquer outro curso na área de ciências humanas.

Os candidatos devem ter completado pelo menos dois anos de estudos superiores no momento de sua chegada à França e ter bom conhecimento da língua francesa (nível B1 do Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas).

O objetivo é oferecer a estudantes brasileiros a oportunidade de se familiarizarem com a língua e a civilização francesas, levando às escolas e aos estabelecimentos franceses a autenticidade de sua língua e a riqueza da cultura brasileira. Os assistentes contemplados poderão se inscrever em uma universidade desde que seus estudos não prejudiquem o desenvolvimento de sua função de assistente na escola ou no estabelecimento para onde tiverem sido designados.

Para mais informações e formulários de candidatura: http://www.ambafrance-br.org/Assistentes-brasileiros-de-lingua-1588

Prazo das inscrições: 12 de dezembro de 2014.

Foto: arquivo pessoal da autora. Não pode ser reproduzida sem autorização prévia.