Prep-program da Fundação Estudar recebe inscrições para última turma do ano

O Prep-program explica em detalhes as etapas do processo de candidatura a universidades nos EUA.

O Estudar Fora, portal da Fundação Estudar, está com as inscrições abertas para a última turma do Prep Program em 2015. O curso presencial, que acontecerá de 7 a 11 de dezembro em São Paulo, oferece ferramentas e conteúdo prático para que estudantes do ensino médio desenvolvam um perfil mais competitivo em seus processos de candidatura. Testes como SAT, ACT, TOEFL e IELTS, College list, Essays (redações), autoconhecimento e protagonismo serão alguns dos temas tratados com profundidade ao longo do curso de 30 horas.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

As inscrições para o Prep Program devem ser feitas pelo site até 22 de novembro. Mas, fique atento, 30% das vagas são gratuitas. Quando fizer sua inscrição voce pode pode solicitar a gratuidade justificando não ter recursos para pagar pelo curso. Suas informações serão validadas pela Fundação Estudar que entrará em contato com você.

“Enquanto a graduação no Brasil tem um perfil mais profissionalizante, as universidades no exterior focam muito mais nas habilidades sócio-emocionais que o estudante pode desenvolver, além das competências intelectuais. As instituições de ensino nos demais países trabalham para expandir o jeito do aluno pensar e ver o mundo, tornando-o um profissional versátil”, explica Carolina Lyrio, responsável pelo Prep Program da Fundação Estudar.

Ao optar por uma graduação em outro país, o estudante tem a possibilidade de definir sua formação no 2º ano de estudo, ou seja, cursa as mais diversas disciplinas antes de decidir qual faculdade seguirá. Outra vantagem proporcionada pela experiência fora é o amadurecimento que o jovem adquire ao longo dos anos.

Serviço:

>>Prep Program (última edição de 2015)

Local: São Paulo

Data: de 7 a 11 de dezembro

Investimento: R$ 600,00, com possibilidade de isenção da taxa.

Inscrições abertas até 22 de novembro pelo site.

Expertise da Fundação Estudar:

Em 2014, mais de 50% dos brasileiros aprovados nas 10 melhores escolas norte-americanas foram orientados pela Fundação Estudar. Em 2015, mais de 80% dos estudantes preparados pela Fundação Estudar foram admitidos em pelos menos uma universidade no exterior. Há alunos aprovados nas oito universidades da Ivy League – grupo das instituições de maior prestígio nos EUA (Brown, Columbia, Cornell, Dartmouth, Harvard, Princeton, Universidade da Pensilvânia e Yale), além de outras como Stanford, Duke, Chicago e MIT.

Andrea Tissenbaum, a Tissen, escreve sobre estudar fora e a experiência internacional. Siga o Blog da Tissen no Facebook e no Twitter.

Fonte: Fundação Estudar