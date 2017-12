ONU abre inscrição para Programa de Jovens Profissionais 2015

Todos os anos, as Nações Unidas procuram jovens altamente qualificados que queiram começar a dedicar-se a uma carreira internacional.

Por meio de seu concurso anual, o Programa Jovens Profissionais (YPP – Young Professional Programme) busca novos talentos que queiram incorporar-se à ONU.

Este ano o exame será no dia 15 de dezembro para profissionais com diploma de nível superior em Administração, Finanças, Direito, Informação Pública, Assuntos Sociais e Estatística.

Os candidatos devem ter 32 anos ou menos até o final de 2015 e falar inglês ou francês fluentemente.

Entre os países incluídos estão vários lusófonos, como Brasil, Angola, Guiné-Bissau e Moçambique (acesse a lista aqui).

O período para se candidatar ao exame vai de 20 de maio a 23 de agosto de 2015 (23h59, hora do leste dos Estados Unidos), de acordo com a habilitação e por meio do portal de Carreiras da ONU.

As fases de inscrição são as seguintes:

20 maio–19 julho: Administração

27 maio–26 julho: Finanças

3 junho–2 agosto: Estatística

10 junho–9 agosto: Informação Pública

17 junho–16 agosto: Assuntos Sociais

24 junho–23 agosto: Direito

>> Conheça todos os detalhes AQUI

Toda e qualquer dúvida deve ser enviada diretamente para o contato disponível na página do programa. Para acessar clique aqui.

Fonte: ONU BR