O Canadá quer fazer de você um líder nas Américas

As inscrições para as bolsas de estudo do programa Futuros Líderes nas Américas estão abertas!

O Programa Futuros Líderes nas Américas (ELAP – Emerging Leaders in the Americas Program / PFLA – Programme des futurs leaders dans les Amériques) está com as inscrições abertas. As bolsas são oferecidas a estudantes de graduação, mestrado e doutorado que tenham interesse em estudar ou realizar sua pesquisa no Canadá.

Os interessados tem até o dia 29 de abril para se inscrever e a candidatura deve ser apresentada pela instituição canadense em nome do estudante.

Para concorrer a uma das bolsas da edição 2016-2017, é preciso estar matriculado regularmente em uma instituição de ensino superior no Brasil. Para o nível de graduação, é necessário que haja um acordo de cooperação prévio entre a instituição brasileira e a instituição canadense. Nos casos de mestrado ou doutorado, não havendo um intercâmbio formal entre as instituições, podem ser consideradas as candidaturas que envolvam uma nova ou já existente colaboração entre professores das instituições canadenses e brasileiras.

Durante a permanência no Canadá, os bolsistas devem manter o vínculo com seus estabelecimentos de ensino no Brasil. O valor das bolsas é de $7.200 dólares canadenses por quatro (4) meses e $9.700 dólares canadenses por seis (6) meses. Estes valores são administrados pelas instituições canadenses anfitriãs e compreendem transporte aéreo, visto para o Canadá, seguro-saúde, livros e equipamentos (exceto computadores), além de despesas com moradia.

Os alunos de graduação e pós-graduação poderão iniciar seus estudos no Canadá entre 1º de julho de 2016 e 1º de fevereiro de 2017.

A prioridade é contemplar bolsistas que tenham como tema de estudo disciplinas que promovam a boa governança, prosperidade, paz, segurança e o desenvolvimento econômico.

Segundo o Embaixador do Canadá no Brasil, Riccardo Savone, os benefícios de um intercâmbio vão muito além dos aspectos acadêmicos. Eles se refletem nos negócios, investimentos, artes, cultura, política e em inúmeras outras áreas. “Os bolsistas do ELAP são verdadeiros embaixadores do Canadá no Brasil, elos importantes e duradouros na criação de pontes entre as duas nações e são a base para uma ampla cooperação”, afirma o Embaixador.

Sobre o ELAP

Lançado em abril de 2009, o programa já contemplou 780 bolsistas brasileiros em diversas áreas como ciências sociais, negócios, direito, educação, música, ciências da vida e biológicas, ciências aplicadas, engenharias e tecnologias da informação, entre outras. Além de consolidar as relações entre instituições de ensino brasileiras e canadenses, o ELAP visa favorecer o desenvolvimento e o aperfeiçoamento dos recursos humanos de uma nova geração de líderes nas Américas.

Muitos dos participantes do ELAP, ao concluírem seus estudos no Brasil, retornaram ao Canadá para dar seguimento a um mestrado ou doutorado.

Informações adicionais sobre o ELAP e outros programas de bolsas de estudo no Canadá podem ser encontradas na página bolsas de estudo do governo canadense.

Fonte: Consulado-Geral do Canadá em São Paulo