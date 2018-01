O Blog da Tissen está de casa nova!

A partir de hoje o Blog da Tissen pode ser lido no portal digital do Estadão!

Começa uma nova etapa desta incrível aventura que tem sido escrever sobre educação internacional neste Blog.

Quero fazer um agradecimento especial ao David De Oliveira Lemes, meu parceiro de tecnologia, logomarca etc. Sem ele este blog não teria acontecido! A Paula Sacchetta e Peu Robles que gravaram os meus filmetes no Blog. E, ao Sylvio Rocha, que editou todos os filmetes do Blog da Tissen e os deixou lindos!

CONFIRA O ENDEREÇO DO BLOG NO ESTADÃO DIGITAL: http://educacao.estadao.com.br/blogs/blog-da-tissen

