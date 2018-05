Não perca a feira de intercâmbio virtual EduCanada

Dia 12 de maio, converse online com oficiais do Governo do Canadá e diretores de dezenas de universidades e escolas. Saiba como!

A EduCanada é a feira de intercâmbio virtual oficial do Governo do Canadá e funciona da mesma forma que uma feira presencial, só que online. O objetivo é ajudar estudantes como você a descobrir as inúmeras oportunidades educacionais disponíveis no país.

Converse ao vivo – via chat – com diretores de dezenas de escolas e universidades canadenses. Encontre os programas que melhor se encaixam nos seus planos. Saiba mais sobre as ofertas de moradia no Canadá. Reúna informações sobre os diferentes tipos de vistos – diretamente com representantes do Governo do Canadá – e descubra como aplicar para o visto certo. Conheça as melhores ofertas e descontos disponíveis. Entenda as vantagens de estudar e morar no Canadá!

A feira virtual EduCanada acontecerá no dia 12 de maio e terá início às 15h00 (horário de Brasília). As inscrições são gratuitas e devem ser feitas online. Basta clicar no link “Registre-se Grátis”, fazer seu cadastro online e aguardar. A opção para acesso à plataforma estará disponível no próprio site no dia e horário do evento.

> Confira algumas das instituições que estarão presentes:

Bow Valley College: graduação, idioma, cursos profissionalizantes, cursos de curta duração e cursos online. Desde 1965, a instituição oferece programas educacionais de altíssima qualidade.

Centennial College: graduação, pós-graduação cursos de idiomas e de curta duração. É o primeiro College público em Ontário, com quatro campi e oito escolas especializadas em Toronto.

Dalhousie University: MBA, pós-graduacão, graduação e cursos de idiomas. Membro do U15, grupo das principais universidades canadenses de pesquisa. Fundada em 1818, está é uma das universidades mais antigas do país e oferece mais de 200 programas, incluindo 90 opções de mestrado e 40 de doutorado.

Governo do Canadá – Embaixada do Canadá no Brasil

Caldo Consortium: O consórcio CALDO é sua porta de entrada para conexão com nove das principais universidades do Canadá: University of Alberta, University of Calgary, University of Dalhousie, Université Laval, University of Ottawa, Queen’s University, University of Saskatchewan, University of Waterloo e Western University.

Colleges and Institutes Canada (CICan): graduação, cursos profissionalizantes e de idiomas. As faculdades e institutos públicos do Canadá são centros de educação essenciais onde profissionais experientes e educadores trabalham em parceria com empresas locais, comunidades e indústrias para oferecer aos estudantes as habilidades necessárias para obter sucesso em um mercado de trabalho em rápida evolução e cada vez mais internacional.

Lethbridge School District International Services: programas de intercâmbio de Ensino Médio (High School).

University of Saskatchewan: graduação, pós-graduação e cursos de idioma. Membro do U15, grupo das principais universidades canadenses de pesquisa.

Languages Canadá: escola de idiomas. Associação que representa as duas línguas oficiais do país: inglês e francês.

St. Michaels University (Boarding) School: programas de internato para alunos entre 13 e 18 anos onde desenvolvem potencial acadêmico e pessoal e são preparados para candidatar-se às melhores universidades do mundo.

University of Toronto English Language Program: diferentes programas de inglês de até três meses para adultos.

Inscreva-se gratuitamente e participe da feira virtual EduCanada! Não perca esta oportunidade de obter mais informações sobre estudar no Canadá, país com padrões de vida e educação entre os melhores do mundo.

>>Leia mais:

>> Serviço:

Feira EduCanada

Data: 12 de maio

Horário de início: 15h00 (horário de Brasília)

Inscrições AQUI

Andrea Tissenbaum, a Tissen, escreve sobre estudar fora e a experiência internacional. Também oferece assessoria em educação e carreiras internacionais. Entre em contato: tissen@uol.com.br

Siga o Blog da Tissen no Facebook, Twitter e Instagram.