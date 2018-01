México oferece bolsas de estudo para pós em 70 universidades

O governo mexicano está com inscrições abertas para estudantes internacionais, incluindo brasileiros, interessados em realizar uma pós-graduação no país. Há opções nas mais diversas áreas de estudo em 70 universidades (veja aqui a lista).

As bolsas são concedidas para os seguintes programas:

– Mobilidade para licenciados e pós-graduação: de 3 a 6 meses

– Investigação nos níveis de graduação e pós-doutorado: de 1 a 12 meses

– Especialização: um ano

– Mestrado: dois anos

– Doutorado: três anos

– Especialidades médicas e sub-especialidades: três anos.

As inscrições vão até o dia 31 de agosto.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Para se candidatar, é preciso falar espanhol fluentemente, ter se formado na graduação ou na pós com no mínimo nota oito e ter sido aprovado no curso desejado.

O processo seletivo envolve análise de documentos, incluindo histórico escolar e currículo profissional, e envio de carta de motivação e de aceitação da universidade. Os nomes dos selecionados serão divulgados em novembro. As bolsas incluem, além das taxas e mensalidades da universidade, passagens aéreas e ajuda de mensal de custo. Documento Acesse a chamada AQUI e veja detalhes PDF



Andrea Tissenbaum, a Tissen, escreve sobre estudar fora e a experiência internacional. Siga o Blog da Tissen no Facebook e no Twitter.

Fonte: Estudar Fora