Mestrado em café na Itália, com bolsa de estudos

Mande seus dados até 15/06, concorra a uma bolsa. Esta formação multidisciplinar sobre o mundo do café engloba todo o ciclo produtivo!

As inscrições para a edição 2018 do Mestrado Internacional em Economia e Ciência do Café continuam abertas O International Masters in Coffee Economics and Science Ernesto Illy, é ministrado na cidade italiana de Trieste. Um estudante brasileiro será selecionado para receber bolsa integral. Bolsas parciais podem ser concedidas.

Interessados em obter bolsa de estudo devem enviar e-mail até 15 de junho para pensa@pensa.org.br, com as seguintes informações em inglês:

– currículo resumido em até 3 páginas

– carta de apresentação explicitando interesse e motivação para realizar o curso

Bom desempenho acadêmico, envolvimento com atividades cafeeiras e fluência na língua inglesa são diferenciais considerados na avaliação da Università del Caffè.

Direcionado a profissionais graduados em Economia, Administração, Engenharia, Engenharia Agronômica ou Ciências, o curso, atualmente na 7ª edição, tem como objetivo central oferecer formação multidisciplinar sobre o mundo do café. Engloba todo o ciclo produtivo – cultivo, serviços de alimentação, logística e processo de industrialização. O intuito é consolidar e desenvolver relações entre as universidades e o mundo dos negócios, transferindo aos alunos o conhecimento tecnológico e cultural da illycaffè.

As inscrições para alunos pagantes vão até 1º de outubro, e devem ser feitas diretamente com a Fundação Ernesto Illy. Contatos para mais informações:

– Sobre a seleção no Brasil: pensa@pensa.org.br; tel. (11) 3818-4005

– Sobre o mestrado: master@illy.com

Sobre a Università del Caffè

A Università del Caffè nasceu em Nápoles em 1999, idealizada por Illy. Em 2002, mudou-se para Trieste e hoje tem mais de 20 sedes em todo o mundo. A Università del Caffé ensina os produtores como obter o melhor da natureza. Oferece acompanhamento no campo, atualizações nas técnicas de cultivo mais avançadas e no uso de fertilizantes que não agridem o meio-ambiente. Os produtores são orientados nos procedimentos adequados de colheita e processamento, e instruídos sobre os processos econômicos e administrativos. Aos profissionais dos bares e café, oferece as melhores oportunidades de formação e atualização sobre o café e a gestão do bar.

Andrea Tissenbaum, a Tissen, escreve sobre estudar fora e a experiência internacional. Siga o Blog da Tissen no Facebook e no Twitter.