MEC lança o Idiomas sem Fronteiras

O Ministério da Educação lançou nesta segunda feira (17/11) o Programa Idiomas sem Fronteiras. O objetivo é oferecer formação e capacitação em idiomas para estudantes, professores e corpo técnico-administrativo de universidades públicas e privadas; bem como para professores de idiomas da rede pública de educação básica.

O programa contempla sete idiomas: inglês, francês, espanhol, italiano, japonês, mandarim, e alemão. E, também prevê cursos de língua portuguesa para estrangeiros.

A medida foi publicada no Diário Oficial da União. Conheça o EDITAL.

O programa é complementar ao Ciência sem Fronteiras e às políticas públicas de internacionalização da educação superior. A seleção dos participantes será feita por meio de editais específicos. Para a execução do programa, poderão ser firmados convênios entre o governo e entidades privadas. Também poderão ser utilizadas parcerias já firmadas no programa Ciência sem Fronteiras.

O Idiomas sem Fronteiras inclui provas de proficiência e nivelamento, cursos on line e cursos presenciais. Parcerias entre instituições de ensino superior estrangeiras e brasileiras deverão ser estimuladas, permitindo o intercâmbio de estudantes, professores e corpo técnico-administrativo, com foco no ensino de línguas no Brasil e de língua portuguesa no exterior.

A partir de agora, o Inglês sem Fronteiras passa a integrar o Programa Idiomas sem Fronteiras.

Cursos de idiomas integrados ao Programa com inscrições abertas:

1. My English Online

2. Até o dia 24 de Novembro: Aplicação diagnóstica Toefl/ITP, por meio do programa Inglês sem Fronteiras – http://isfaluno.mec.gov.br/

3. Até o dia 8 de Dezembro: “Français Sans Frontières” – oferecido pela embaixada da França no Brasil em parceria com a Aliança Francesa. Confira AQUI o edital e a relação da quantidade de logins e senhas por instituição.

